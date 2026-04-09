Пенсіонерам-ВПО можуть відмовити у виплатах допомоги через депозит у 100 тисяч гривень: у ПФУ пояснили умови

За яких умов можуть призначити допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Пенсійний фонд України роз’яснив умови призначення допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), зокрема у випадках відмов через наявність банківських депозитів.

Як зазначили у ПФУ, право на отримання такої допомоги залежить, зокрема, від фінансового стану заявника та членів його сім’ї. Однією з підстав для відмови є наявність на депозитних рахунках суми, що перевищує 100 тисяч гривень.

Склад сім’ї уповноваженої особи визначається на дату звернення за призначенням допомоги.

У ПФУ пояснили, наявність таких коштів контролюється на перше число місяця, з якого призначається допомога, або на перше число кожного місяця, в якому отримується допомога.

З урахуванням зазначеного, допомога на проживання ВПО може бути призначена у разі відповідності сім’ї умовам, визначеним постановою.

Окремо наголошується: якщо сім’я вперше звертається за призначенням допомоги на проживання або допомога на проживання призначається автоматично на наступний період, то аналізується факт наявності депозиту на суму понад 100 тисяч гривень протягом трьох місяців перед зверненням.

