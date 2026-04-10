  1. Общество

Пенсия для лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы: что нужно знать

10:54, 10 апреля 2026
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области разъяснило вопрос пенсионного обеспечения лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Размеры пенсии по инвалидности

В соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы” относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц» для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, а также лиц, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия, в сборке ядерных зарядов и проведении на них регламентных работ, вследствие чего стали лицами с инвалидностью — минимальные размеры пенсионных выплат (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат и компенсаций к пенсиям, установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) устанавливаются:

у лиц с инвалидностью I группы — 100 процентов;

у лиц с инвалидностью II группы — 80 процентов;

у лиц с инвалидностью III группы — 60 процентов размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год.

Минимальные размеры пенсионных выплат

С 1 марта 2026 года проведен перерасчет пенсии исходя из средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии, за 2025 год — 20 653,55 грн.

Итак, размер пенсионной выплаты у лиц с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы, получающих пенсии по нормам Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», не может быть ниже:

у лиц с инвалидностью I группы — 20 653,55 грн;

у лиц с инвалидностью II группы — 16 522,84 грн;

у лиц с инвалидностью III группы — 12 392,13 грн.

