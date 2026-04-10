Пенсія для осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи: що треба знати

Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області роз’яснило питання пенсійного забезпечення осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Розміри пенсії по інвалідності

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб” для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, внаслідок чого стали особами з інвалідністю ‒ мінімальні розміри пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат та компенсацій до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) встановлюються:

- в осіб з інвалідністю І групи – 100 відсотків;

- в осіб з інвалідністю ІІ групи – 80 відсотків;

- в осіб з інвалідністю ІІІ групи – 60 відсотків розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік.

Мінімальні розміри пенсійних виплат

З 1 березня 2026 року проведено перерахунок пенсії виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за 2025 рік – 20 653,55 грн.

Отже, розмір пенсійної виплати в осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, що отримують пенсії за нормами Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” не може бути нижчим:

- у осіб з інвалідністю І групи – 20 653,55 грн;

- у осіб з інвалідністю ІІ групи – 16 522,84 грн;

- у осіб з інвалідністю ІІІ групи – 12 392,13 грн.

