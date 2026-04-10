  1. Суспільство

Пенсія для осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи: що треба знати

10:54, 10 квітня 2026
Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області роз’яснило питання пенсійного забезпечення осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Розміри пенсії по інвалідності

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб” для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, внаслідок чого стали особами з інвалідністю ‒ мінімальні розміри пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат та компенсацій до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) встановлюються:

- в осіб з інвалідністю І групи – 100 відсотків;

- в осіб з інвалідністю ІІ групи – 80 відсотків;

- в осіб з інвалідністю ІІІ групи – 60 відсотків розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік.

Мінімальні розміри пенсійних виплат

З 1 березня 2026 року проведено перерахунок пенсії виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за 2025 рік – 20 653,55 грн.

Отже, розмір пенсійної виплати в осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, що отримують пенсії за нормами Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” не може бути нижчим:

- у осіб з інвалідністю І групи – 20 653,55 грн;

- у осіб з інвалідністю ІІ групи – 16 522,84 грн;

- у осіб з інвалідністю ІІІ групи – 12 392,13 грн.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Рейтинг ризику та аудит замість штрафів: Верховна Рада встановила нові правила перевірок бізнесу

Закон про держнагляд впроваджує нові інструменти захисту підприємців, такі як зупинка бізнесу лише через суд та право на консультацію.

Лотерейний ринок переводять у «онлайн-контроль»: усі етапи фіксуватимуть в режимі реального часу

Державне агентство ПлейСіті запускає ІТ-систему контролю за лотереями.

Комітет цифрової трансформації висловив зауваження до законопроєкту про нові стандарти іспитів з української мови

Законопроєкт пропонує запровадити цифрові Е-сертифікати в «Дії» з QR-кодом, які матимуть таку ж юридичну силу, як і паперові.

Ярослава Максименко і ремонт за 6 днів в АРМА: Держаудитслужба надасть правову оцінку діям посадовців агентства

Через підозри у неефективному використанні бюджетних коштів діяльність АРМА під керівництвом Ярослави Максименко стала об'єктом уваги Державної аудиторської служби.

Строки сплати штрафів за порушення безпеки на транспорті збільшать

Законопроект має на меті  вирішити проблеми при виконанні водіями постанов про накладення штрафів та при їх примусовому виконанні

