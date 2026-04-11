Весенний авитаминоз: как предотвратить и облегчить самочувствие

Медики отмечают, что чаще всего организму не хватает витаминов именно какой-то конкретной группы.

Весной чаще всего возникает авитаминоз, который уже подстерегает наши организмы, истощенные долгими холодами. Обычно авитаминоз проявляется в виде подавленного состояния, сонливости, отсутствия энергии, простуд и сухости кожи. Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней предлагает методы, которые помогут не только предотвратить авитаминоз, но и в целом укрепить здоровье.

Нужно определить, каких витаминов требует ваш организм

Чаще всего организму не хватает витаминов именно какой-то конкретной группы. Например, сухость кожи говорит о недостатке витамина А, подавленное состояние и слабость — о дефиците витамина D. Если вы заметили проблемы с желудком, стоит обратить внимание на витамины группы В, а если простудились — добавьте в рацион продукты, содержащие витамин С. Источником витамина А является печень и животные жиры, витамин В содержится в картофеле, рыбе и фасоли. Витамином С насыщены цитрусовые. А вот витамин D можно получить просто во время прогулки в солнечный день или при посещении солярия.

Добавьте в рацион полезные жиры

Как отмечают врачи, витамины лучше усваиваются вместе с жирами. Однако это не означает, что нужно срочно бежать в ближайший магазин с фастфудом и покупать жирные блюда. Выбирайте орехи, авокадо, рыбий жир или другие полезные продукты, содержащие растительные жиры.

Пейте воду

Вода выводит из организма токсины и ускоряет усвоение витаминов. Кроме того, вода способствует обновлению кожи, которая нуждается в восстановлении после холодного времени года. Специалисты рекомендуют выпивать не менее 1,5 литров воды в день.

Больше отдыхайте

Помните, что полноценный отдых очень важен для здоровья. Если жизненный график построен только на бесконечных делах и переживаниях, то даже самые дорогие таблетки не помогут полностью восстановить здоровье. Поэтому во всем ищите баланс, а также старайтесь ложиться спать раньше и спать не менее 8 часов в сутки.

Занимайтесь спортом

Физическая активность помогает преодолеть такие симптомы авитаминоза, как усталость и отсутствие энергии. Не обязательно идти в спортзал. Просто начните ежедневно делать зарядку и постепенно увеличивайте нагрузку. Со временем занятия спортом станут привычкой и будут по-настоящему приносить вам удовольствие.

