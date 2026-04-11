Весняний авітаміноз: як запобігти та полегшити самопочуття

Навесні найчастіше виникає авітаміноз, який вже чатує на наші організми, виснажені довгими холодами. Зазвичай авітаміноз проявляється у вигляді пригніченого стану, сонливості, відсутність енергії, застуди і сухості шкіри. Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб пропонуємо методи, які допоможуть не тільки запобігти авітамінозу, а й взагалі зміцнити здоров’я.

Потрібно визначити, яких вітамінів потребує ваш організм

Найчастіше організм потребує вітамінів саме якоїсь конкретної групи. Наприклад, сухість шкіри говорить про брак вітаміну А, пригнічений стан і слабкість – про дефіцит вітаміну D. Якщо ви помітили проблеми зі шлунком, варто звернути увагу на вітаміни групи В, а якщо застудилися – додайте до раціону продукти, що містять вітамін С. Джерелом вітаміну А є печінка та тваринні жири, вітамін В міститься у картоплі, рибі та квасолі. Вітаміном С насичені цитрусові. А ось вітамін D можна отримати просто під час прогулянки в сонячний день або якщо відвідати солярій.

Додайте до раціону корисні жири

Як зазначають лікарі, вітаміни краще засвоюються разом із жирами. Проте це не означає, що треба терміново бігти до найближчого магазину з фаст-фудом та купувати жирні страви. Вибирайте горіхи, авокадо, риб’ячий жир або інші корисні продукти, які містять рослинні жири.

Пийте воду

Вода виводить із організму токсини й прискорює засвоєння вітамінів. Крім того, вода прискорює оновлення шкіри, яка потребує відновлення після холодної пори року. Фахівці рекомендують випивати не менше 1,5 літрів води у день.

Більше відпочивайте

Пам’ятайте, що повноцінний відпочинок – дуже важливий для здоров’я. Якщо життєвий графік побудований тільки на нескінченних справах і переживаннях, то навіть найдорожчі таблетки не допоможуть повністю відновити здоров’я. Тому в усьому шукайте баланс, а також старайтеся лягати спати раніше й спати не менше 8 годин на добу.

Займайтеся спортом

Фізична активність допомагає подолати такі симптоми авітамінозу, як втома та відсутність енергії. Не обов’язково йти у спортзал. Просто розпочніть щодня робити зарядку і поступово додавайте навантаження. Через деякий час заняття спортом стануть звичкою будуть по-справжньому приносити вам задоволення.

