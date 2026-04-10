На два дня Землю накрыла сильная магнитная буря – чего ожидать
10 апреля зафиксировали магнитную бурю мощностью 5 баллов по К-индексу, что соответствует сильному геомагнитному возмущению уровня G1. Об этом сообщает meteoagent.
По прогнозам, буря продлится не менее двух дней. Уже 11 апреля уровень активности вырастет до 5,3 балла, оставаясь в красной зоне.
При таких показателях возможно влияние на самочувствие людей, в частности головная боль, головокружение, слабость, нарушение сна, перепады артериального давления и обострение хронических заболеваний.
Также существует вероятность сбоев в работе связи.
Чтобы уменьшить влияние геомагнитной активности, рекомендуется соблюдать режим сна, пить больше воды, избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок, а также ограничить употребление кофе, энергетиков и алкоголя.
