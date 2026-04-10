На два дня Землю накрыла сильная магнитная буря – чего ожидать

12:41, 10 апреля 2026
Геомагнитная активность достигла 5 баллов и продлится не менее двух дней, с возможным усилением и влиянием на самочувствие и связь.
10 апреля зафиксировали магнитную бурю мощностью 5 баллов по К-индексу, что соответствует сильному геомагнитному возмущению уровня G1. Об этом сообщает meteoagent.

По прогнозам, буря продлится не менее двух дней. Уже 11 апреля уровень активности вырастет до 5,3 балла, оставаясь в красной зоне.

При таких показателях возможно влияние на самочувствие людей, в частности головная боль, головокружение, слабость, нарушение сна, перепады артериального давления и обострение хронических заболеваний.

Также существует вероятность сбоев в работе связи.

Чтобы уменьшить влияние геомагнитной активности, рекомендуется соблюдать режим сна, пить больше воды, избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок, а также ограничить употребление кофе, энергетиков и алкоголя.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Рейтинг рисков и аудит вместо штрафов: Верховная Рада установила новые правила проверок бизнеса

Закон о госнадзоре внедряет новые инструменты защиты предпринимателей, такие как остановка бизнеса только через суд и право на консультацию.

Лотерейный рынок переводят в «онлайн-контроль»: все этапы будут фиксировать в режиме реального времени

Государственное агентство ПлейСити запускает ИТ-систему контроля за лотереями

Комитет цифровой трансформации высказал замечания к законопроекту о новых стандартах экзаменов по украинскому языку

Законопроект предлагает внедрить цифровые Е-сертификаты в «Дії» с QR-кодом, которые будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные.

Ярослава Максименко и ремонт за 6 дней в АРМА: Госаудитслужба даст правовую оценку действиям должностных лиц агентства

Из-за подозрений в неэффективном использовании бюджетных средств деятельность АРМА под руководством Ярославы Максименко стала объектом внимания Государственной аудиторской службы.

Сроки оплаты штрафов за нарушение безопасности на транспорте увеличат

Законопроект ставит целью решение проблем при исполнении водителями постановлений о наложении штрафов и при их принудительном исполнении

