На два дні Землю накрила сильна магнітна буря – чого очікувати

Геомагнітна активність сягнула 5 балів і триватиме щонайменше два дні, з можливим посиленням та впливом на самопочуття і зв’язок.

10 квітня зафіксували магнітну бурю потужністю 5 балів за К-індексом, що відповідає сильному геомагнітному збуренню рівня G1. Про це повідомляє meteoagent.

За прогнозами, буря триватиме щонайменше два дні. Уже 11 квітня рівень активності зросте до 5,3 бали, залишаючись у червоній зоні.

За таких показників можливий вплив на самопочуття людей, зокрема головний біль, запаморочення, слабкість, порушення сну, перепади артеріального тиску та загострення хронічних захворювань.

Також існує ймовірність збоїв у роботі зв’язку.

Щоб зменшити вплив геомагнітної активності, рекомендують дотримуватися режиму сну, пити більше води, уникати стресів і надмірних фізичних навантажень, а також обмежити вживання кави, енергетиків і алкоголю.

