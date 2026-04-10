Пенсионер проживает за границей и прошел идентификацию в 2025 году: нужно ли проходить ее в 2026 году

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснило, нужно ли пенсионерам, проживающим за границей и прошедшим идентификацию в 2025 году, проходить ее повторно.

Там отметили, что необходимость прохождения физической идентификации пенсионером, который временно находится за пределами Украины, определена статьей 47-1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Выплата пенсии лицам, которые временно проживают за границей, осуществляется на текущие счета, открытые в украинских банках, при условии прохождения физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года.

«Если в 2025 году пенсионер прошел физическую идентификацию и выполнил условия Закона, в 2026 году ему будет выплачиваться пенсия.

Чтобы обеспечить выплату пенсии в 2027 году, необходимо пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года», — заявили в ПФ.

