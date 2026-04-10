Пенсіонер проживає за кордоном і пройшов ідентифікацію у 2025 році: чи треба її проходити у 2026 році

15:59, 10 квітня 2026
Виплата пенсії особам, які тимчасово проживають за кордоном, здійснюється на поточні рахунки, відкриті в українських банках, за умови проходження фізичної ідентифікації.
Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, чи потрібно пенсіонерам, які проживають за кордоном і пройшли ідентифікацію у 2025 році, проходити її знову.

Там зазначили, що необхідність проходити фізичну ідентифікацію пенсіонеру, який тимчасово перебуває за межами України, визначено статтею 47-1 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Виплата пенсії особам, які тимчасово проживають за кордоном, здійснюється на поточні рахунки, відкриті в українських банках, за умови проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року.

«Якщо у 2025 році пенсіонер пройшов фізичну ідентифікацію та виконав умови Закону, у 2026-му йому буде виплачуватися пенсія.

Щоб забезпечити виплату пенсії у 2027 році, необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026 року», - заявили у ПФ.

