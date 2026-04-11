11 апреля – какой сегодня праздник и главные события

11 апреля — Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона и Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.

В субботу, 11 апреля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

11 апреля в Украине и мире празднуют День подводной лодки. В этот день 1900 года была спущена на воду американская подлодка USS Holland (SS-1) — первая официально принятая на службу в Военно-морские силы США современная подлодка. Конкретно эта дата символизирует начало эры подводного флота США.

Также 11 апреля Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми. Его цель — привлечь внимание к одной из самых болезненных социальных проблем и объединить усилия по защите детей во всем мире. В этот день в разных странах проводятся информационные кампании, образовательные мероприятия и социальные инициативы. Важную роль играют международные организации, в частности ЮНИСЕФ, работающие над защитой детей и внедрением программ безопасности.

А еще 11 апреля Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Этот день призван повысить осведомленность о болезни Паркинсона — хроническом прогрессирующим нарушении нервной системы, влияющим на движения человека. В мире проводятся образовательные кампании, благотворительные мероприятия и акции поддержки. Важную роль в этом играют организации, в частности, Parkinson’s Foundation.

11 апреля Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Эта дата связана с событиями Восстания в Бухенвальде — одном из величайших концлагерей нацистской Германии. В этот день в 1945 году узники лагеря Бухенвальд подняли вооруженное восстание, захватили контроль над лагерем и встретили союзные войска как освободителей. Это событие стало символом мужества, сопротивления и стремления к свободе даже в бесчеловечных условиях.

Какой сегодня церковный праздник

11 апреля День памяти святого священномученика Антипы, епископа Пергама Азиатского. Он был епископом города Пергам (современная Турция) и ревностно проповедовал христианство среди язычников. Во времена гонений за веру его схватили и заставляли поклониться идолам, но Антипа остался непреклонен. За это его жестоко казнили: по преданию, святого сожгли в раскаленной медной воле. Его мученическая смерть стала свидетельством глубокой веры и преданности Христу.

Календарь важных событий за 11 апреля

1241 год — войско венгерского короля Белы IV было разгромлено ханом Батыем;

1597 год — в Варшаве казнили казацкого атамана Северина Наливайко;

1713 год — Утрехтский мир завершил войну за наследие испанской короны между Францией и морскими государствами, такими как Великобритания, Нидерланды, а также Савойя, Португалия и Пруссия. По соглашению Великобритания получила контроль над Гибралтаром;

1814 год — по условиям Фонтеблозького договора завершилось правление Наполеона как императора Франции;

1847 год — начало свою работу первое заседание прусского парламента (ландтага);

1894 год — Великобритания объявила об установлении протектората над Угандой;

1899 год — вступил в силу договор, положивший конец испанско-американской войне: Испания отказалась от Кубы и передала США Пуэрто-Рико, Гуам и Филиппины;

1909 год — на землях, выкупленных у бедуинов у Яффы, еврейские переселенцы второго аллия основали город Тель-Авив;

1921 год — образован эмират Трансиордания в пределах Британского мандата над Палестиной;

1945 год — польские подразделения Армии Краевой и местные поляки устроили резню в селе Березка, истребив украинцев;

1945 год — Третья армия США освободила нацистский концлагерь Бухенвальд, который к тому времени контролировали восставшие заключенные;

1951 год — президент США Гарри Трумэн уволил генерала Макартура с должности руководителя сил ООН в Корее и назначил на его место генерал-лейтенанта Риджвея;

2008 год — в Украине впервые определили 100 крупных украинцев, и это произошло в прямом эфире телеканала «Интер»;

2014 год — пророссийские боевики захватили город Славянск в Донецкой области.

