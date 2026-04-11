  Суспільство

11 квітня – яке сьогодні свято та головні події

09:06, 11 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
11 квітня – Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона та Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів.
Фото: facts.net
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 11 квітня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

11 квітня в Україні і світі святкують День підводного човна. Цього дня 1900 року було спущено на воду американський підводний човен USS Holland (SS-1) — перший офіційно прийнятий на службу в Військово-морські сили США сучасний підводний човен. Саме ця дата символізує початок епохи підводного флоту США.

Також 11 квітня Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми. Його мета — привернути увагу до однієї з найболісніших соціальних проблем і об’єднати зусилля для захисту дітей у всьому світі. Цього дня у різних країнах проводять інформаційні кампанії, освітні заходи та соціальні ініціативи. Важливу роль відіграють міжнародні організації, зокрема ЮНІСЕФ, які працюють над захистом дітей і впровадженням програм безпеки.

А ще 11 квітня Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Цей день покликаний підвищити обізнаність про хворобу Паркінсона — хронічне прогресивне порушення нервової системи, що впливає на рухи людини. У світі проводять освітні кампанії, благодійні заходи та акції підтримки. Важливу роль у цьому відіграють організації, зокрема Parkinson’s Foundation.

11 квітня Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів. Ця дата пов’язана з подіями Повстання у Бухенвальді — одному з найбільших концтаборів нацистської Німеччини. Цього дня 1945 року в’язні табору Бухенвальд підняли збройне повстання, захопили контроль над табором і зустріли союзні війська як визволителів. Ця подія стала символом мужності, опору та прагнення до свободи навіть у нелюдських умовах.

Яке сьогодні церковне свято

11 квітня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Антипи, єпископа Пергаму Азійського. Він був єпископом міста Пергам (сучасна Туреччина) й ревно проповідував християнство серед язичників. У часи гонінь за віру його схопили та змушували поклонитися ідолам, але Антипа залишився непохитним. За це його жорстоко стратили: за переданням, святого спалили в розпеченому мідному волі. Його мученицька смерть стала свідченням глибокої віри та відданості Христу.

Календар важливих подій за 11 квітня

1241 рік — військо угорського короля Бели IV було розгромлене ханом Батиєм;

1597 рік — у Варшаві стратили козацького отамана Северина Наливайка;

1713 рік — Утрехтський мир завершив війну за спадок іспанської корони між Францією і морськими державами, такими як Велика Британія, Нідерланди, а також Савоя, Португалія та Прусія. За угодою Велика Британія здобула контроль над Гібралтаром;

1814 рік — за умовами Фонтеблозького договору завершилось правління Наполеона як імператора Франції;

1847 рік — розпочало свою роботу перше засідання прусського парламенту (ландтагу);

1894 рік — Велика Британія оголосила про встановлення протекторату над Угандою;

1899 рік — набув чинності договір, що поклав кінець іспансько-американській війні: Іспанія відмовилась від Куби та передала США Пуерто-Рико, Гуам і Філіппіни;

1909 рік — на землях, викуплених у бедуїнів біля Яффи, єврейські переселенці другої алії заснували місто Тель-Авів;

1921 рік — утворено емірат Трансйорданія в межах Британського мандату над Палестиною;

1945 рік — польські підрозділи Армії Крайової та місцеві поляки вчинили різанину в селі Березка, винищивши українців;

1945 рік — Третя армія США звільнила нацистський концтабір Бухенвальд, який до того часу контролювали повсталі в’язні;

1951 рік — президент США Гаррі Трумен звільнив генерала Макартура з посади керівника сил ООН в Кореї та призначив на його місце генерал-лейтенанта Ріджвея;

2008 рік — в Україні вперше визначили 100 великих українців, і це сталося у прямому ефірі телеканалу “Інтер”;

2014 рік— проросійські бойовики захопили місто Слов'янськ у Донецькій області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

яке сьогодні свято свято

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]