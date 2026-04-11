Какой будет погода на Пасху — прогноз синоптика

Погода на Пасху в Украине ожидается прохладной, местами с небольшими дождями. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет «Метеопрог».

По его словам, в западных областях ночью будет сухо, возможен лишь слабый туман. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер 3–8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °С, днем +9…+14 °С, на Закарпатье воздух прогреется до +16 °С.

На севере ночью без существенных осадков, а днем и вечером ожидается дождь. Ветер 3–8 м/с. Ночью будет холодно, -1…+4 °С, днем +8…+13 °С.

В центральной части страны ночью без осадков. Днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В отдельных пунктах ночью и утром возможен туман. Ночью температура составит +2...+7 °С, днем воздух прогреется до +11...+16 °С.

На юге ночью также будет сухо, лишь местами возможен туман. Днем в Одесской области местами пройдут небольшие дожди, в остальных регионах сохранится сухая погода. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2…+7 °С, днем +10…+15 °С.

На востоке Украины днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура ночью +2...+7 °С, днем +11...+16 °С.

В Киеве в течение 11–13 апреля будет прохладно и сыро: ночью возможны заморозки до 0…-2° в столице и до -3° по области, временами будут идти дожди.

С 14 апреля ситуация улучшится — осадки прекратятся, заморозки отступят. Ночью ожидается +1…+6°, днем температура поднимется до +11…+16°.

