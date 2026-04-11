Какой будет погода на Пасху — прогноз синоптика

13:18, 11 апреля 2026
На большей части территории Украины ожидается прохладная и облачная погода.
Погода на Пасху в Украине ожидается прохладной, местами с небольшими дождями. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчичпишет «Метеопрог».

По его словам, в западных областях ночью будет сухо, возможен лишь слабый туман. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер 3–8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °С, днем +9…+14 °С, на Закарпатье воздух прогреется до +16 °С.

На севере ночью без существенных осадков, а днем и вечером ожидается дождь. Ветер 3–8 м/с. Ночью будет холодно, -1…+4 °С, днем +8…+13 °С.

В центральной части страны ночью без осадков. Днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В отдельных пунктах ночью и утром возможен туман. Ночью температура составит +2...+7 °С, днем воздух прогреется до +11...+16 °С.

На юге ночью также будет сухо, лишь местами возможен туман. Днем в Одесской области местами пройдут небольшие дожди, в остальных регионах сохранится сухая погода. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2…+7 °С, днем +10…+15 °С.

На востоке Украины днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура ночью +2...+7 °С, днем +11...+16 °С.

В Киеве в течение 11–13 апреля будет прохладно и сыро: ночью возможны заморозки до 0…-2° в столице и до -3° по области, временами будут идти дожди.

С 14 апреля ситуация улучшится — осадки прекратятся, заморозки отступят. Ночью ожидается +1…+6°, днем температура поднимется до +11…+16°.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Налоги «заморозят»: в Раде предлагают мораторий на изменения во время войны

Новый законопроект предусматривает мораторий на изменение элементов налогов и сборов во время военного положения и в течение года после него.

Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

Военное положение не может быть основанием для прогула: работодателям перепишут правила увольнения работников

В Раде предлагают уточнить основания для увольнения работников, которые отсутствуют на работе в течение трех часов.

Медучреждениям разрешат игнорировать ценовые пороги на лекарства для военных

Гражданские больницы, в отличие от военных госпиталей, ограничены в выборе препаратов и могут назначать только те, которые предусмотрены Кабмином и Минздравом.

Орест Мандзий: что известно о новом лице таможенной реформы в Украине

Назначение Ореста Мандзия главой Гостаможслужбы стало выполнением очередного структурного маяка МВФ и ключевым шагом к реформе таможни.

