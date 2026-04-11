Якою буде погода на Великдень — прогноз синоптика

13:18, 11 квітня 2026
На більшій частині території України очікується прохолодна та хмарна погода.
Погода на Великдень в Україні очікується прохолодною, місцями з невеликими дощами. Про це на повідомив синоптик Ігор Кібальчич, пише «Метеопрог».

За його словами, у західних областях вночі буде сухо, тільки можливий слабкий туман. Вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі -1…+4 °С, вдень +9…+14 °С, на Закарпатті повітря прогріється до +16 °С.

На півночі вночі без істотних опадів, а вдень та ввечері буде дощ. Вітер 3 - 8 м/с. Вночі буде холодно, -1…+4 °С, вдень +8…+13 °С.

У центральній частині країни вночі без опадів. Вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. В окремих пунктах вночі та вранці можливий туман. Вночі температура становитиме +2...+7 °С, а вдень повітря прогріється до +11...+16 °С.

На півдні вночі також буде сухо, тільки місцями можливий туман. Вдень на Одещині місцями пройдуть невеликі дощі, в решті областей утримається суха погода. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 2…+7 °С, вдень +10…+15 °С.

На сході України вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер буде змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура вночі +2...+7 °С, вдень +11...+16 °С.

У Києві  упродовж 11–13 квітня буде прохолодно й сиро: вночі можливі заморозки до 0…-2° у столиці та до -3° по області, часом йтимуть дощі.

Із 14 квітня ситуація покращиться – опади припиняться, заморозки відступлять. Вночі очікується +1…+6°, удень температура підніметься до +11…+16°.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Податки «заморозять»: у Раді пропонують мораторій на зміни під час війни

Новий законопроєкт передбачає мораторій на зміну елементів податків і зборів під час воєнного стану та протягом року після нього.

Комітет з питань Регламенту виявив правові колізії у законопроєкті про дисциплінарну відповідальність суддів КСУ

Регламентний комітет направив профільному комітету пропозицію доопрацювати норми про представника ВРУ в КСУ.

Воєнний стан не може бути підставою для прогулу: роботодавцям перепишуть правила звільнення працівників

У Раді пропонують уточнити підстави для звільнення працівників, які відсутні на роботі протягом трьох годин.

Лікарням дозволять ігнорувати цінові пороги на ліки для військових

Цивільні лікарні на відміну від військових госпіталів, обмежені у виборі препаратів і можуть призначати лише ті, що передбачені Кабміном та МОЗ.

Орест Мандзій: що відомо про нове обличчя митної реформи в України

Призначення Ореста Мандзія головою Держмитної служби стало виконанням чергового структурного маяка МВФ та ключовим кроком до реформи митниці.

