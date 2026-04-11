Якою буде погода на Великдень — прогноз синоптика

Погода на Великдень в Україні очікується прохолодною, місцями з невеликими дощами. Про це на повідомив синоптик Ігор Кібальчич, пише «Метеопрог».

За його словами, у західних областях вночі буде сухо, тільки можливий слабкий туман. Вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі -1…+4 °С, вдень +9…+14 °С, на Закарпатті повітря прогріється до +16 °С.

На півночі вночі без істотних опадів, а вдень та ввечері буде дощ. Вітер 3 - 8 м/с. Вночі буде холодно, -1…+4 °С, вдень +8…+13 °С.

У центральній частині країни вночі без опадів. Вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. В окремих пунктах вночі та вранці можливий туман. Вночі температура становитиме +2...+7 °С, а вдень повітря прогріється до +11...+16 °С.

На півдні вночі також буде сухо, тільки місцями можливий туман. Вдень на Одещині місцями пройдуть невеликі дощі, в решті областей утримається суха погода. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 2…+7 °С, вдень +10…+15 °С.

На сході України вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер буде змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура вночі +2...+7 °С, вдень +11...+16 °С.

У Києві упродовж 11–13 квітня буде прохолодно й сиро: вночі можливі заморозки до 0…-2° у столиці та до -3° по області, часом йтимуть дощі.

Із 14 квітня ситуація покращиться – опади припиняться, заморозки відступлять. Вночі очікується +1…+6°, удень температура підніметься до +11…+16°.

