«Красиво, но дорого» — сколько стоит самый дорогой пасхальный кулич в Украине

В Украине появились пасхальные куличи по цене 17 тысяч гривен — элитная выпечка вызвала бурное обсуждение в соцсетях.

В 2026 году в Украине появились паски стоимостью около 17 тысяч гривен. Речь идет об элитной выпечке весом до 5 кг и высотой около 55 см, оформленной в виде декоративных фигур, в частности кроликов.

Также к премиум-сегменту относятся паски от кондитерских с использованием дорогих ингредиентов, в частности фисташковые, стоимость которых колеблется от 8 до 17 тысяч гривен.

Основными особенностями самых дорогих изделий являются большой размер, сложное дизайнерское оформление и значительный объем ручной работы. Высокая цена также обусловлена использованием премиальных ингредиентов.

В то же время в масс-маркете цены значительно ниже: самые дорогие паски в супермаркетах, в частности в АТБ, стоят около 256 гривен за 550 граммов.

Комментаторы в соцсетях говорят: «Красиво, но дорого».

