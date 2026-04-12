«Гарно, але дорого» – скільки коштує найдорожча паска в Україні

В Україні з’явилися паски за 17 тисяч гривень – елітна випічка викликала обговорення в соцмережах.

У 2026 році в Україні з’явилися паски вартістю близько 17 тисяч гривень. Йдеться про елітну випічку вагою до 5 кг і висотою близько 55 см, оформлену у вигляді декоративних фігур, зокрема кроликів.

Також до преміум-сегменту належать паски від кондитерських із використанням дорогих інгредієнтів, зокрема фісташкові, вартість яких коливається від 8 до 17 тисяч гривень.

Основними особливостями найдорожчих виробів є великий розмір, складне дизайнерське оформлення та значний обсяг ручної роботи. Висока ціна також зумовлена використанням преміальних інгредієнтів.

Водночас у мас-маркеті ціни значно нижчі: найдорожчі паски у супермаркетах, зокрема в АТБ, коштують близько 256 гривень за 550 грамів.

Коментатори в соцмережах кажуть: «Гарно, але дорого».

