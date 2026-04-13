13 апреля – какой сегодня праздник и главные события

В понедельник, 13 апреля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

13 апреля в Украине отмечают День работника оборонно-промышленного комплекса Украины. Праздник был введен указом президента Владимир Зеленский в 2023 году в условиях полномасштабной войны, чтобы подчеркнуть ключевую роль оборонной отрасли. Это также возможность поблагодарить всех, кто работает «в тылу», но вносит весомый вклад в защиту страны.

А еще 13 апреля Всемирный день памяти жертв Катынского расстрела. День памяти связан с датой обнародования правды о трагедии — 13 апреля 1943 года, когда было официально сообщено о массовых захоронениях. Катынский расстрел — это серия казней, совершенных по решению советского руководства, в частности, по приказу Иосифа Сталина.

13 апреля празднуют Всемирный день рок-н-ролла. Праздник связан с событием 1954 года — записью песни Rock Around the Clock исполнителя Bill Haley и группы His Comets. Эта композиция стала одним из первых глобальных хитов рок-н-ролла и сделала жанр популярным во всем мире.

Также 13 апреля Международный день осведомленности о функциональных неврологических расстройствах. Ежегодная инициатива, призванная привлечь внимание к сложным и часто недооцененным состояниям нервной системы. Люди с функциональными неврологическими расстройствами (FND) часто сталкиваются с непониманием, ведь внешне их симптомы могут выглядеть как другие неврологические болезни. Этот день напоминает: даже если причина не всегда видна на обследованиях, страдания человека — настоящее и нуждается в понимании и помощи.

Какой сегодня церковный праздник

13 апреля верующие празднуют День памяти святого священномученика Артемона и тех, кто с ним. Он жил в III веке в городе Лаодикия и был благочестивым пресвитером (священником), ревностно проповедовавшим христианскую веру. Во время гонений за императора Диоклетиана Артемона схватили вместе с другими христианами. Его заставляли отречься от веры и принести жертву языческим богам, но он остался непреклонен. Вместе с ним пострадали и другие верующие — его ученики и сослужители, которые тоже не отреклись от Христа. Всех их подвергли жестоким пыткам, а впоследствии казнили. За свою верность они были прославлены как мученики.

Календарь важных событий за 13 апреля

1204 год — крестоносцы под предводительством папы Иннокентия III захватили Константинополь, который был центром православия;

1598 год — французский король Генрих IV утвердил Нантский эдикт, дававший гугенотам права, поддерживая гражданское единство, секуляризм и веротерпимость;

1814 год — немецкий математик Карл Витте получил докторскую степень в возрасте всего 12 лет;

1870 год — в Нью-Йорке торжественно открыли знаменитый Музей искусств “Метрополитен”;

1923 год — в Лондоне состоялось торжественное открытие стадиона Уэмбли;

1924 год — в Греции основан футбольный клуб АЕК;

1928 год — в Киеве состоялась премьера фильма Александра Довженко “Звенигора”;

1940 год — начался один из этапов депортации к западу от Украины, когда было выселено около 320 тыс. лиц;

1943 год — в Вашингтоне открыли мемориал Томаса Джефферсона;

1953 год — вышла первая книга о Джеймсе Бонде “Казино “Рояль”” Яна Флеминга;

1967 год — песня “Something Stupid”, исполненная Фрэнком Синатрой вместе с дочерью Нэнси, возглавила американский чарт;

1975 год — в Бейруте начались столкновения между палестинскими боевиками и христианскими силами, что положило начало Гражданской войне в Ливане;

1986 год — Папа Иоанн Павел II стал первым папой, посетившим синагогу;

1991 год — песня “I’ve Been Thinking About You” группы “Londonbeat” возглавила американский чарт;

2012 год — Верховная Рада Украины приняла новый Уголовный процессуальный кодекс;

2014 год — и.о. Президент Украины Александр Турчинов объявил начало Антитеррористической операции на востоке страны.

