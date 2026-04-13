13 квітня – яке сьогодні свято та головні події

У понеділок, 13 квітня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

13 квітня в Україні святкують День працівника оборонно-промислового комплексу України. Свято було запроваджене указом президента Володимир Зеленський 2023 року — в умовах повномасштабної війни, щоб підкреслити ключову роль оборонної галузі. Це також нагода подякувати всім, хто працює «в тилу», але робить вагомий внесок у захист країни.

А ще 13 квітня Всесвітній день пам’яті жертв Катинського розстрілу. День пам’яті пов’язаний із датою оприлюднення правди про трагедію — 13 квітня 1943 року, коли було офіційно повідомлено про масові поховання. Катинський розстріл — це серія страт, здійснених за рішенням радянського керівництва, зокрема за наказом Йосипа Сталіна.

13 квітня святкують Всесвітній день рок-н-ролу. Свято пов’язане з подією 1954 року — записом пісні Rock Around the Clock виконавця Bill Haley та гурту His Comets. Саме ця композиція стала одним із перших глобальних хітів рок-н-ролу й зробила жанр популярним у всьому світі.

Також 13 квітня Міжнародний день поінформованості про фунціональні неврологічні розлади. Щорічна ініціатива, покликана привернути увагу до складних і часто недооцінених станів нервової системи. Люди з Функціональними неврологічними розладами (FND) часто стикаються з нерозумінням, адже зовні їхні симптоми можуть виглядати як інші неврологічні хвороби. Цей день нагадує: навіть якщо причина не завжди видима на обстеженнях, страждання людини — справжнє і потребує розуміння та допомоги.

Яке сьогодні церковне свято

13 квітня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Артемона і тих, хто з ним. Він жив у III столітті в місті Лаодикія і був благочестивим пресвітером (священником), який ревно проповідував християнську віру. Під час гонінь за імператора Діоклетіан Артемона схопили разом із іншими християнами. Його змушували зректися віри й принести жертву язичницьким богам, але він залишився непохитним. Разом із ним постраждали й інші вірні — його учні та співслужителі, які також не відреклися від Христа. Усіх їх піддали жорстоким тортурам, а згодом стратили. За свою вірність вони були прославлені як мученики.

Календар важливих подій за 13 квітня

1204 рік — хрестоносці під проводом папи Іннокентія III захопили Константинополь, який був центром православ’я;

1598 рік — французький король Генріх IV затвердив Нантський едикт, що надавав гугенотам права, підтримуючи громадянську єдність, секуляризм і віротерпимість;

1814 рік — німецький математик Карл Вітте здобув докторський ступінь у віці лише 12 років;

1870 рік — у Нью-Йорку урочисто відкрили знаменитий Музей мистецтв “Метрополітен”;

1923 рік — у Лондоні відбулося урочисте відкриття стадіону Вемблі;

1924 рік — у Греції засновано футбольний клуб АЕК;

1928 рік — у Києві відбулася прем'єра фільму Олександра Довженка “Звенигора”;

1940 рік — почався один з етапів депортації на захід від України, коли було виселено близько 320 тис. осіб;

1943 рік — у Вашингтоні відкрили меморіал Томаса Джефферсона;

1953 рік — вийшла перша книга про Джеймса Бонда “Казино “Рояль”” Яна Флемінга;

1967 рік — пісня “Something Stupid”, виконана Френком Сінатрою разом із дочкою Ненсі, очолила американський чарт;

1975 рік — в Бейруті почалися зіткнення між палестинськими бойовиками та християнськими силами, що поклало початок Громадянській війні в Лівані;

1986 рік — Папа Іван Павло II став першим папою, який відвідав синагогу;

1991 рік — пісня “I’ve Been Thinking About You” гурту “Londonbeat” очолила американський чарт;

2012 рік — Верховна Рада України прийняла новий Кримінальний процесуальний кодекс;

2014 рік — в.о. Президента України Олександр Турчинов оголосив початок Антитерористичної операції на сході країни.

