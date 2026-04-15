В Киеве ночью 16 апреля нельзя использовать воду из крана для питья в Дарницком районе
В ночь на 16 апреля в Дарницком районе Киева будут проводить профилактическую промывку водопроводных сетей. Об этом сообщили в «Киевводоканале».
Работы продлятся с 01:00 до 06:00. В этот период возможно снижение давления воды в домах на ряде улиц, в частности Харьковском шоссе, Боровая, Бориспольская, Оросительная, Ремонтная, Полесская, Хвылевого и Зеленого.
В «Киевводоканале» подчеркивают, что во время проведения работ воду из крана нельзя использовать для питья или приготовления пищи.
После завершения работ жителям рекомендуют слить воду до полного очищения — пока она не станет прозрачной и без постороннего запаха.
Как отмечают в ведомстве, промывка сетей является плановой процедурой, которая позволяет очищать трубы от осадка и улучшать качество воды.
