У Києві вночі 16 квітня не можна використовувати воду з крана для пиття в Дарницькому районі

У ніч на 16 квітня в Дарницькому районі Києва проводитимуть профілактичну промивку водопровідних мереж. Про це повідомили у «Київводоканалі».

Роботи триватимуть з 01:00 до 06:00. У цей період можливе зниження тиску води у будинках на низці вулиць, зокрема Харківському шосе, Борова, Бориспільська, Зрошувальна, Ремонтна, Поліська, Хвильового та Зеленого.

У «Київводоканалі» наголошують, що під час проведення робіт воду з крана не можна використовувати для пиття чи приготування їжі.

Після завершення робіт мешканцям рекомендують злити воду до повного очищення — поки вона не стане прозорою та без стороннього запаху.

Як зазначають у відомстві, промивка мереж є плановою процедурою, яка дозволяє очищати труби від осаду і покращувати якість води.

