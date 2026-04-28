  Общество

Украинцам назвали самые частые ошибки при оформлении паспорта

20:50, 28 апреля 2026
Паспортный сервис подчеркнул, что документ в «Дії» не заменяет свидетельство о рождении.
Фото: Паспортный сервис
Украинцам сообщили о самых частых ошибках при оформлении документов.

Паспортный сервис назвал их:

▪️ Прийти без ребенка, которому исполнилось 12 лет.

С 12 лет присутствие ребенка обязательно

▪️ Думают, что можно использовать старое фото

Нет — фото делается на месте

До 12 лет можно подать фото, но оно должно соответствовать требованиям

▪️ Не знают об УНЗР

Этот номер присваивается один раз и используется в дальнейшем

▪️ Считают, что после 14 лет документ может забрать кто-то другой

Нет — только лично заявитель

▪️ Если есть паспорт образца 1994 года (книжечка)

Необходимо иметь оригинал документа

Загранпаспорт или ID-карта не заменяют его

▪️ Часто думают, что документ в «Дії» заменяет свидетельство о рождении

На самом деле там только актовая запись о рождении, которая не является свидетельством.

Для оформления детского загранпаспорта необходим именно оригинал свидетельства о рождении.

паспорт загранпаспорт ID-паспорт

