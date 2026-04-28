Украинцам назвали самые частые ошибки при оформлении паспорта
Украинцам сообщили о самых частых ошибках при оформлении документов.
Паспортный сервис назвал их:
▪️ Прийти без ребенка, которому исполнилось 12 лет.
С 12 лет присутствие ребенка обязательно
▪️ Думают, что можно использовать старое фото
Нет — фото делается на месте
До 12 лет можно подать фото, но оно должно соответствовать требованиям
▪️ Не знают об УНЗР
Этот номер присваивается один раз и используется в дальнейшем
▪️ Считают, что после 14 лет документ может забрать кто-то другой
Нет — только лично заявитель
▪️ Если есть паспорт образца 1994 года (книжечка)
Необходимо иметь оригинал документа
Загранпаспорт или ID-карта не заменяют его
▪️ Часто думают, что документ в «Дії» заменяет свидетельство о рождении
На самом деле там только актовая запись о рождении, которая не является свидетельством.
Для оформления детского загранпаспорта необходим именно оригинал свидетельства о рождении.
