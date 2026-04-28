Українцям назвали найчастіші помилки при оформленні паспорту
Українцям повідомили найчастіші помилки при оформленні документів.
Паспортний сервіс назвав їх:
▪️ Прийти без дитини, якій виповнилося 12 років.
З 12 років присутність дитини обовʼязкова
▪️ Думають, що можна використати старе фото
Ні — фото робиться на місці
До 12 років можна подати фото, але воно має відповідати вимогам
▪️ Не знають про УНЗР
Цей номер присвоюється один раз і використовується надалі
▪️ Вважають, що після 14 років документ може забрати хтось інший
Ні — тільки особисто заявник
▪️ Якщо є паспорт зразка 1994 року (книжечка)
Потрібно мати оригінал документа
Закордонний паспорт або ID-карта не замінюють його
▪️ Часто думають, що документ у Дії замінює свідоцтво про народження
Насправді там лише актовий запис про народження, який не є свідоцтвом.
Для оформлення дитячого закордонного паспорта потрібен саме оригінал свідоцтва про народження.
