Українцям назвали найчастіші помилки при оформленні паспорту

Паспортний сервіс підкреслив, що документ у Дії не замінює свідоцтво про народження.

Українцям повідомили найчастіші помилки при оформленні документів.

Паспортний сервіс назвав їх:

▪️ Прийти без дитини, якій виповнилося 12 років.

З 12 років присутність дитини обовʼязкова

▪️ Думають, що можна використати старе фото

Ні — фото робиться на місці

До 12 років можна подати фото, але воно має відповідати вимогам

▪️ Не знають про УНЗР

Цей номер присвоюється один раз і використовується надалі

▪️ Вважають, що після 14 років документ може забрати хтось інший

Ні — тільки особисто заявник

▪️ Якщо є паспорт зразка 1994 року (книжечка)

Потрібно мати оригінал документа

Закордонний паспорт або ID-карта не замінюють його

▪️ Часто думають, що документ у Дії замінює свідоцтво про народження

Насправді там лише актовий запис про народження, який не є свідоцтвом.

Для оформлення дитячого закордонного паспорта потрібен саме оригінал свідоцтва про народження.

