29 апреля – какой сегодня праздник и главные события

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

29 апреля в Украине празднуют Всеукраинский день футбола. Праздник посвящен самому популярному виду спорта в стране — футболу, объединяющему миллионы украинцев как на поле, так и среди болельщиков. Дата выбрана в честь первого официально зафиксированного футбольного матча на территории Украины, состоявшегося 29 апреля 1894 в городе Львов. Именно это событие считается началом истории украинского футбола.

Также 29 апреля Международный день осведомленности о шуме. Главная цель этого дня — напомнить, что чрезмерный шум негативно влияет не только на слух, но и на всеобщее благосостояние: может вызвать стресс, нарушение сна, снижение концентрации и даже сердечно-сосудистые проблемы. В особенности это актуально для обитателей больших городов, где неизменный фоновый шум стал нормой.

А еще 29 апреля Всемирный день канцелярских товаров. Выпадает на последнюю среду апреля. Главная идея праздника — вернуть интерес к бумаге, ручкам, блокнотам и письмам, ведь в цифровую эпоху они постепенно отходят на второй план. Канцелярские товары ассоциируются не только с офисом или школой, но и самовыражением, планированием и вдохновением.

29 апреля празднуют День денима. Выпадает на последнюю среду апреля. Идея возникла после резонансного решения Верховный суд Италии в 1990-х годах, когда был отменен приговор насильнику из-за абсурдного предположения, что тесные джинсы якобы свидетельствуют о «согласии». В ответ активисты начали акцию: люди начали одевать деним как символ протеста против обвинения жертвы.

Также 29 апреля Международный день собаки-поводыря. Выпадает на последнюю среду апреля. Собаки-поводыри — это специально обученные животные, которые помогают своим хозяевам безопасно передвигаться: обходить препятствия, переходить дорогу, находить нужные объекты и ориентироваться в пространстве. Они становятся не только помощниками, но и верными друзьями, обеспечивая человеку большую независимость и уверенность.

А еще 29 апреля Международный день танца. Праздник основал ЮНЕСКО в 1982 году, чтобы объединить людей через искусство танца и подчеркнуть его культурное значение. Дата выбрана в честь дня рождения выдающегося реформатора балета — Жан-Жорж Новерр, считающийся основателем современного балетного театра.

29 апреля празднуют Международный день иммунологии. Его начала Европейская федерация иммунологических обществ (EFIS) в 2005 году, чтобы повысить осведомленность о роли иммунной системы в сохранении здоровья человека. Иммунология — это область науки (Иммунология), которая изучает, как организм защищается от инфекций, вирусов и бактерий. Иммунная система ежедневно работает, чтобы распознавать и обезвреживать угрозы, сохраняя наше благосостояние.

Какой сегодня церковный праздник

29 апреля верующие празднуют День памяти святых девяти мучеников в Кызыце. Группа раннехристианских подвижников, пострадавших за веру в городе Кызык (ныне территория Турция) примерно в III веке. К ним относятся: Феогнид, Руфь, Антипатр, Феостих, Артемон, Магн, Феодот, Таумасий и Филимон. Они открыто проповедовали христианство среди язычников во времена гонений. За отказ отречься от веры они были подвергнуты жестоким пыткам и казнены.

Календарь важных событий за 29 апреля

998 год — по распоряжению императора Священной Римской империи казнена патриция Кресчентиуса, руководителя выступления против понтификата Папы Римского Григория V;

1429 год — французское войско под руководством 17-летней Жанны д’Арк одержало решительную победу над англичанами в битве за Орлеан в рамках Столетней войны;

1624 год — король Франции Людовик XIII официально назначил кардинала Ришелье на должность первого министра государства;

1648 год — началась битва под Желтыми Водами, которая стала одной из первых в Национально-освободительной войне украинского народа;

1661 год — китайские войска установили контроль над островом Тайвань;

1676 год — в морской битве близ Сицилии погиб выдающийся нидерландский адмирал Михиэль де Рюйтер, воюя с французским флотом;

1707 год — прекратил свое существование парламент Шотландии, а его члены вошли в состав английского парламента, что окончательно закрепило создание Королевства Великобритании;

1770 год — капитан британского флота Джеймс Кук впервые ступил на австралийскую землю;

1854 год — в результате столкновения с американским судном затонул немецкий парусник «Фаворит», унес жизни 201 человека;

1882 год — в Берлине начала работать первая в мире экспериментальная троллейбусная линия, построенная компанией Siemens & Halske;

1897 год — британский физик Джозеф Джон Томсон объявил об открытии электрона;

1907 год — в Киеве состоялось первое заседание Украинского научного общества под председательством Михаила Грушевского;

1913 год — Гидеон Сундбек запатентовал застежку-молнию с зубцами;

1915 год — развернулись жестокие бои между УСС и русскими войсками в Карпатах, на Маковке;

1918 год — во время сессии Украинского Центрального Совета принят Основной Закон УНР; в тот же день Всеукраинский съезд хлеборобов избрал Павла Скоропадского гетманом Украины, а Черноморский флот в Севастополе поднял украинские флаги;

1919 год — в УНР предпринята неудачная попытка государственного переворота под руководством атамана Владимира Оскилко;

1945 год — американские войска освободили узников нацистского концлагеря Дахау, казнив при этом 122 охранника;

1945 год — бразильские военные освободили итальянскую коммуну Форново-ди-Таро от нацистских захватчиков;

1975 год — последние американские войска покинули территорию Вьетнама;

1982 год — численность населения Китая превысила миллиард человек;

1990 год — в Киеве принято решение о самороспуске Украинского Хельсинского Союза и создании на его основе Украинской республиканской партии;

1992 год — национальная футбольная сборная Украины провела свой дебютный матч против Венгрии в Ужгороде, уступив со счетом 1:3. Автором первого в истории гола украинской сборной стал Иван Гецко. Этот день отмечается, как Всеукраинский день футбола;

1995 год — во время референдума 95% избирателей Казахстана поддержали продление президентских полномочий Нурсултана Назарбаева до 2001 года;

1997 год — вступила в силу Конвенция о запрещении химического оружия, принятая в 1993 году, запрещающая ее разработку, производство и применение;

2011 год — в Великобритании состоялась свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон;

2014 год — пророссийские боевики захватили здание Луганской облгосадминистрации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.