  Суспільство

29 квітня – яке сьогодні свято та головні події

08:48, 29 квітня 2026
29 квітня в Україні святкують Всеукраїнський день футболу и Міжнародний день танцю.
У середу, 29 квітня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

29 квітня в Україні святкують Всеукраїнський день футболу. Свято присвячене найпопулярнішому виду спорту в країні — футболу, який об’єднує мільйони українців як на полі, так і серед уболівальників. Дата обрана на честь першого офіційно зафіксованого футбольного матчу на території України, що відбувся 29 квітня 1894 року у місті Львів. Саме цю подію вважають початком історії українського футболу.

Також 29 квітня Міжнародний день поінформованості про шум. Головна мета цього дня — нагадати, що надмірний шум негативно впливає не лише на слух, а й на загальний добробут: може викликати стрес, порушення сну, зниження концентрації та навіть серцево-судинні проблеми. Особливо це актуально для жителів великих міст, де постійний фоновий шум став нормою.

А ще 29 квітня Всесвітній день канцелярських товарів. Припадає на останню середу квітня. Головна ідея свята — повернути інтерес до паперу, ручок, блокнотів і листів, адже в цифрову епоху вони поступово відходять на другий план. Канцелярські товари асоціюються не лише з офісом чи школою, а й із самовираженням, плануванням і натхненням.

29 квітня святкують День деніму. Припадає на останню середу квітня. Ідея виникла після резонансного рішення Верховний суд Італії у 1990-х роках, коли було скасовано вирок ґвалтівнику через абсурдне припущення, що тісні джинси нібито свідчать про «згоду». У відповідь на це активісти започаткували акцію: люди почали одягати денім як символ протесту проти звинувачення жертви.

Також 29 квітня Міжнародний день собаки-поводиря. Припадає на останню середу квітня. Собаки-поводирі — це спеціально навчені тварини, які допомагають своїм господарям безпечно пересуватися: обходити перешкоди, переходити дорогу, знаходити потрібні об’єкти та орієнтуватися в просторі. Вони стають не лише помічниками, а й вірними друзями, забезпечуючи людині більшу незалежність і впевненість.

А ще 29 квітня Міжнародний день танцю. Свято заснувала ЮНЕСКО 1982 року, щоб об’єднати людей через мистецтво танцю та підкреслити його культурне значення. Дата обрана на честь дня народження видатного реформатора балету — Жан-Жорж Новерр, якого вважають засновником сучасного балетного театру.

29 квітня святкують Міжнародний день імунології. Його започаткувала Європейська федерація імунологічних товариств (EFIS) 2005 року, щоб підвищити обізнаність про роль імунної системи в збереженні здоров’я людини. Імунологія — це галузь науки (Імунологія), яка вивчає, як організм захищається від інфекцій, вірусів і бактерій. Імунна система щодня працює, щоб розпізнавати й знешкоджувати загрози, зберігаючи наш добробут.

Яке сьогодні церковне свято

29 квітня віряни святкують День пам’яті святих дев’ятьох мучеників, що в Кизиці. Група ранньохристиянських подвижників, які постраждали за віру в місті Кизик (нині територія Туреччина) приблизно у III столітті. До них належать: Феогнід, Руф, Антипатр, Феостих, Артемон, Магн, Феодот, Таумасій і Филимон. Вони відкрито проповідували християнство серед язичників у часи гонінь. За відмову зректися віри їх було піддано жорстоким тортурам і страчено.

Календар важливих подій за 29 квітня

  • 998 рік — за розпорядженням імператора Священної Римської імперії страчено патриція Кресчентіуса, очільника виступу проти понтифікату Папи Римського Григорія V;

  • 1429 рік — французьке військо під проводом 17-річної Жанни д’Арк здобуло рішучу перемогу над англійцями у битві за Орлеан у межах Столітньої війни;

  • 1624 рік — король Франції Людовик XIII офіційно призначив кардинала Рішельє на посаду першого міністра держави;

  • 1648 рік — розпочалася битва під Жовтими Водами, яка стала однією з перших у Національно-визвольній війні українського народу;

  • 1661 рік — китайські війська встановили контроль над островом Тайвань;

  • 1676 рік — у морській битві поблизу Сицилії загинув видатний нідерландський адмірал Міхіель де Рюйтер, воюючи з французьким флотом;

  • 1707 рік — припинив своє існування парламент Шотландії, а його члени увійшли до складу англійського парламенту, що остаточно закріпило створення Королівства Великої Британії;

  • 1770 рік — капітан британського флоту Джеймс Кук уперше ступив на австралійську землю;

  • 1854 рік — унаслідок зіткнення з американським судном затонув німецький вітрильник “Фаворит”, забравши життя 201 особи;

  • 1882 рік — в Берліні почала працювати перша у світі експериментальна тролейбусна лінія, збудована компанією Siemens & Halske;

  • 1897 рік — британський фізик Джозеф Джон Томсон оголосив про відкриття електрона;

  • 1907 рік — у Києві відбулося перше засідання Українського наукового товариства під головуванням Михайла Грушевського;

  • 1913 рік — Гідеон Сундбек запатентував застібку-блискавку із зубцями;

  • 1915 рік — розгорнулися жорстокі бої між УСС та російськими військами в Карпатах, на Маківці;

  • 1918 рік — під час сесії Української Центральної Ради ухвалено Основний Закон УНР; того ж дня Всеукраїнський з’їзд хліборобів обрав Павла Скоропадського гетьманом України, а Чорноморський флот у Севастополі підняв українські прапори;

  • 1919 рік — в УНР здійснено невдалу спробу державного перевороту під проводом отамана Володимира Оскілка;

  • 1945 рік — американські війська визволили в’язнів нацистського концтабору Дахау, стративши при цьому 122 охоронців;

  • 1945 рік — бразильські військові визволили італійську комуну Форново-ді-Таро від нацистських загарбників;

  • 1975 рік— останні американські війська залишили територію В’єтнаму;

  • 1982 рік — чисельність населення Китаю перевищила мільярд осіб;

  • 1990 рік — в Києві ухвалено рішення про саморозпуск Української Гельсінської Спілки й створення на її основі Української республіканської партії;

  • 1992 рік — національна футбольна збірна України провела свій дебютний матч проти Угорщини в Ужгороді, поступившись з рахунком 1:3. Автором першого в історії гола української збірної став Іван Гецко. Цей день відзначається як Всеукраїнський день футболу;

  • 1995 рік — під час референдуму 95% виборців Казахстану підтримали продовження президентських повноважень Нурсултана Назарбаєва до 2001 року;

  • 1997 рік — набула чинності Конвенція про заборону хімічної зброї, ухвалена 1993 року, яка забороняє її розробку, виробництво та застосування;

  • 2011 рік — у Великій Британії відбулося весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон;

  • 2014 рік — проросійські бойовики захопили будівлю Луганської обласної державної адміністрації.

