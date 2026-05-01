YouTube делает режим «картинка в картинке» бесплатным для всех

07:00, 1 мая 2026
Бесплатный доступ откроют для пользователей Android и iOS по всему миру, однако функция будет иметь ограничения для музыкального контента.
Платформа YouTube начала глобальное внедрение бесплатного режима «картинка в картинке» (Picture-in-Picture, PiP) для пользователей Android и iOS.

Ранее эта функция была доступна только в США, теперь ее постепенно открывают для всех.

Что это означает для пользователей

Теперь бесплатные пользователи смогут смотреть видео в небольшом плавающем окне, параллельно используя другие приложения. Однако функция будет работать только для длинных видео, не относящихся к музыкальному контенту.

Чтобы включить PiP, достаточно запустить видео в YouTube и выйти из приложения — ролик продолжит воспроизводиться в компактном окне. Его можно перемещать, изменять размер и управлять воспроизведением.

Что останется для платных подписчиков

Для пользователей с платной подпиской условия не меняются:

  • Premium Lite: доступ к PiP для немузыкального контента на Android и iOS сохраняется.
  • Premium: полный доступ к PiP, включая музыкальные видео, без ограничений и прерываний.

Когда функция станет доступной

YouTube уже начал развертывание функции. Ожидается, что в течение ближайших месяцев она станет доступной для всех пользователей в мире.

