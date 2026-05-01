YouTube делает режим «картинка в картинке» бесплатным для всех
Платформа YouTube начала глобальное внедрение бесплатного режима «картинка в картинке» (Picture-in-Picture, PiP) для пользователей Android и iOS.
Ранее эта функция была доступна только в США, теперь ее постепенно открывают для всех.
Что это означает для пользователей
Теперь бесплатные пользователи смогут смотреть видео в небольшом плавающем окне, параллельно используя другие приложения. Однако функция будет работать только для длинных видео, не относящихся к музыкальному контенту.
Чтобы включить PiP, достаточно запустить видео в YouTube и выйти из приложения — ролик продолжит воспроизводиться в компактном окне. Его можно перемещать, изменять размер и управлять воспроизведением.
Что останется для платных подписчиков
Для пользователей с платной подпиской условия не меняются:
- Premium Lite: доступ к PiP для немузыкального контента на Android и iOS сохраняется.
- Premium: полный доступ к PiP, включая музыкальные видео, без ограничений и прерываний.
Когда функция станет доступной
YouTube уже начал развертывание функции. Ожидается, что в течение ближайших месяцев она станет доступной для всех пользователей в мире.
