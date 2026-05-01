YouTube робить режим «картинка в картинці» безкоштовним для всіх
Платформа YouTube почала глобальне впровадження безкоштовного режиму «картинка в картинці» (Picture-in-Picture, PiP) для користувачів Android та iOS.
Раніше ця функція була доступна лише у США, тепер її поступово відкривають для всіх.
Що це означає для користувачів
Відтепер безкоштовні користувачі зможуть переглядати відео у маленькому плаваючому вікні, паралельно користуючись іншими застосунками. Однак функція працюватиме лише для довгих відео, що не належать до музичного контенту.
Щоб увімкнути PiP, достатньо запустити відео в YouTube і вийти з додатка — ролик продовжить відтворюватися у компактному вікні. Його можна переміщувати, змінювати розмір і керувати відтворенням.
Що залишиться для платних підписників
Для користувачів із платною підпискою умови не змінюються:
- Premium Lite: доступ до PiP для немузичного контенту на Android та iOS зберігається.
- Premium: повний доступ до PiP, включно з музичними відео, без обмежень і переривань.
Коли функція стане доступною
YouTube вже почав розгортання функції. Очікується, що протягом найближчих місяців вона стане доступною для всіх користувачів у світі.
