YouTube робить режим «картинка в картинці» безкоштовним для всіх

Безкоштовний доступ відкриють для користувачів Android та iOS у всьому світі, однак функція матиме обмеження для музичного контенту.

Платформа YouTube почала глобальне впровадження безкоштовного режиму «картинка в картинці» (Picture-in-Picture, PiP) для користувачів Android та iOS.

Раніше ця функція була доступна лише у США, тепер її поступово відкривають для всіх.

Що це означає для користувачів

Відтепер безкоштовні користувачі зможуть переглядати відео у маленькому плаваючому вікні, паралельно користуючись іншими застосунками. Однак функція працюватиме лише для довгих відео, що не належать до музичного контенту.

Щоб увімкнути PiP, достатньо запустити відео в YouTube і вийти з додатка — ролик продовжить відтворюватися у компактному вікні. Його можна переміщувати, змінювати розмір і керувати відтворенням.

Що залишиться для платних підписників

Для користувачів із платною підпискою умови не змінюються:

Premium Lite: доступ до PiP для немузичного контенту на Android та iOS зберігається.

Premium: повний доступ до PiP, включно з музичними відео, без обмежень і переривань.

Коли функція стане доступною

YouTube вже почав розгортання функції. Очікується, що протягом найближчих місяців вона стане доступною для всіх користувачів у світі.

