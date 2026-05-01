  1. Суспільство

YouTube робить режим «картинка в картинці» безкоштовним для всіх

07:00, 1 травня 2026
Безкоштовний доступ відкриють для користувачів Android та iOS у всьому світі, однак функція матиме обмеження для музичного контенту.
Платформа YouTube почала глобальне впровадження безкоштовного режиму «картинка в картинці» (Picture-in-Picture, PiP) для користувачів Android та iOS.

Раніше ця функція була доступна лише у США, тепер її поступово відкривають для всіх.

Що це означає для користувачів

Відтепер безкоштовні користувачі зможуть переглядати відео у маленькому плаваючому вікні, паралельно користуючись іншими застосунками. Однак функція працюватиме лише для довгих відео, що не належать до музичного контенту.

Щоб увімкнути PiP, достатньо запустити відео в YouTube і вийти з додатка — ролик продовжить відтворюватися у компактному вікні. Його можна переміщувати, змінювати розмір і керувати відтворенням.

Що залишиться для платних підписників

Для користувачів із платною підпискою умови не змінюються:

  • Premium Lite: доступ до PiP для немузичного контенту на Android та iOS зберігається.
  • Premium: повний доступ до PiP, включно з музичними відео, без обмежень і переривань.

Коли функція стане доступною

YouTube вже почав розгортання функції. Очікується, що протягом найближчих місяців вона стане доступною для всіх користувачів у світі.

