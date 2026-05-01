В ПФУ назвали граждан, которым нужно подать новое заявление на субсидию на коммуналку

Получатели должны в течение 30 календарных дней обратиться в Пенсионный фонд.

Жилищную субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг назначают с месяца обращения и до завершения отопительного сезона, который традиционно заканчивается в апреле.

После завершения отопительного сезона 2025–2026 годов домохозяйствам, которые будут иметь право на выплаты в мае, субсидию на неотопительный период 2026 года пересчитают автоматически.

В то же время субсидия назначается с учетом всех зарегистрированных в жилье лиц. Получатели обязаны в течение 30 календарных дней уведомлять органы Пенсионного фонда Украины об изменениях, которые могут повлиять на право на выплату, в частности об изменении состава домохозяйства.

Таким образом, лицам, у которых член семьи переехал и зарегистрировался по другому адресу, для назначения субсидии на неотопительный сезон необходимо подать новое заявление и декларацию в Пенсионный фонд. Это можно сделать лично в сервисном центре, по почте или онлайн — через вебпортал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ.

