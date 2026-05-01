У ПФУ назвали громадян, яким потрібно подати нову заяву на субсидію на комуналку

11:11, 1 травня 2026
Отримувачі мають протягом 30 календарних днів звернутися до Пенсійного фонду.
Житлову субсидію на оплату житлово-комунальних послуг призначають з місяця звернення і до завершення опалювального сезону, який традиційно закінчується у квітні.

Після завершення опалювального сезону 2025–2026 років домогосподарствам, які матимуть право на виплати у травні, субсидію на неопалювальний період 2026 року перерахують автоматично.

Водночас субсидія призначається з урахуванням усіх зареєстрованих у житлі осіб. Отримувачі зобов’язані протягом 30 календарних днів повідомляти органи Пенсійного фонду України про зміни, які можуть вплинути на право на виплату, зокрема про зміну складу домогосподарства.

Отже, особам, у яких член сімʼї переїхав та зареєструвався за іншою адресою, для призначення субсидії на неопалювальний сезон необхідно подати нову заяву та декларацію до Пенсійного фонду. Це можна зробити особисто у сервісному центрі, поштою або онлайн — через вебпортал електронних послуг чи мобільний застосунок ПФУ.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ЄСПЛ визнав порушення права власності українця через арешт його авто у справі третіх осіб

ЄСПЛ розглянув справу про вилучення авто та визнав порушення права власності українця.

Уряд затвердив порядок отримання електронних довідок про місце роботи для держслужбовців

Держава переводить трудові довідки чиновників у безкоштовний онлайн-формат.

За міжнародні гранти підприємцям доведеться платити 23% податку

ДПС розглядає іноземні гранти бізнесу не як ресурс для розвитку, а як об’єкт оподаткування.

Кабмін змінив порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат

Нові правки адаптують механізм соцвиплат до актуальних нормативів Пенсійного фонду та цифровізують звітність.

ЄСПЛ пояснив, коли відсутність адвоката у цивільних спорах порушує статтю 6 Конвенції

Правова допомога у цивільних спорах не завжди є обов’язком держави, проте її відсутність може порушувати право на справедливий суд.

