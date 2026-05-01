У ПФУ назвали громадян, яким потрібно подати нову заяву на субсидію на комуналку

Отримувачі мають протягом 30 календарних днів звернутися до Пенсійного фонду.

Житлову субсидію на оплату житлово-комунальних послуг призначають з місяця звернення і до завершення опалювального сезону, який традиційно закінчується у квітні.

Після завершення опалювального сезону 2025–2026 років домогосподарствам, які матимуть право на виплати у травні, субсидію на неопалювальний період 2026 року перерахують автоматично.

Водночас субсидія призначається з урахуванням усіх зареєстрованих у житлі осіб. Отримувачі зобов’язані протягом 30 календарних днів повідомляти органи Пенсійного фонду України про зміни, які можуть вплинути на право на виплату, зокрема про зміну складу домогосподарства.

Отже, особам, у яких член сімʼї переїхав та зареєструвався за іншою адресою, для призначення субсидії на неопалювальний сезон необхідно подати нову заяву та декларацію до Пенсійного фонду. Це можна зробити особисто у сервісному центрі, поштою або онлайн — через вебпортал електронних послуг чи мобільний застосунок ПФУ.

