Субсидия на неотапливаемый период: в ПФ ответили на самые распространенные вопросы

Украинцам также назвали типичные причины отказа в назначении жилищной субсидии.

В мае 2026 года органами Пенсионного фонда Украины будет определено право домохозяйств на получение жилищной субсидии на период до 30 апреля 2027 года. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области.

Как именно происходит перерасчет субсидии на неотапливаемый период?

После окончания срока получения жилищной субсидии Пенсионный фонд Украины автоматически (без дополнительного обращения граждан) осуществляет назначение жилищной субсидии на следующий период для домохозяйств, которые получали жилищную субсидию в предыдущем периоде.

Однако есть домохозяйства, которым необходимо дополнительно обратиться с заявлением для определения права на назначение жилищной субсидии на период до 30 апреля 2027 года. В частности, дополнительно обратиться должны домохозяйства:

если заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое оплачивает жилищно-коммунальные услуги;

в составе которых количество фактически проживающих зарегистрированных лиц меньше, чем количество зарегистрированных лиц;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (в случае изменения места проживания);

которые претендуют на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Если после проведения автоматического назначения жилищной субсидии на неотапливаемый период размер субсидии составляет «ноль», что это означает для домохозяйства?

«Нулевая субсидия» — это не отказ в назначении жилищной субсидии на неотапливаемый период. Это означает, что домохозяйство, согласно расчету, может самостоятельно оплачивать средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги с учетом дохода домохозяйства, поскольку в неотапливаемый период расходы значительно меньше (нет отопления). И с началом отопительного сезона ее могут пересчитать автоматически.

Типичные причины отказа в назначении жилищной субсидии:

наличие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, сумма которой превышает 40 необлагаемых минимумов доходов;

в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, и в этом периоде: у них отсутствуют доходы, учитываемые при назначении жилищной субсидии; либо начисленный среднемесячный совокупный доход меньше размера минимальной заработной платы; и/или ими либо за них не уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального; либо такие лица находились за границей совокупно более 60 дней;

гражданин не вернул излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения по требованию уполномоченного органа либо не выплачивает суммы к возврату, определенные уполномоченным органом.

В случае необходимости, в какие сроки желательно обратиться за назначением жилищной субсидии на неотапливаемый период?

Если заявление на назначение жилищной субсидии и декларация поданы в течение мая–июня, субсидия назначается с начала неотапливаемого периода.

Куда обратиться за назначением жилищной субсидии на неотапливаемый период?

лично — в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины; ЦНАП, через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;

дистанционно — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение «Пенсионный фонд», портал Дія;

по почте направить заявление на назначение жилищной субсидии и декларацию по адресу Главного управления Пенсионного фонда Украины в области.

На что стоит обратить внимание?

Даже если субсидия переназначена автоматически, проверить актуальность ваших данных и начисление субсидии на неотапливаемый период можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

