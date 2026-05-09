  1. Общество

Субсидия на неотапливаемый период: в ПФ ответили на самые распространенные вопросы

20:49, 9 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинцам также назвали типичные причины отказа в назначении жилищной субсидии.
Субсидия на неотапливаемый период: в ПФ ответили на самые распространенные вопросы
Фото: ukrinform.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В мае 2026 года органами Пенсионного фонда Украины будет определено право домохозяйств на получение жилищной субсидии на период до 30 апреля 2027 года. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как именно происходит перерасчет субсидии на неотапливаемый период?

После окончания срока получения жилищной субсидии Пенсионный фонд Украины автоматически (без дополнительного обращения граждан) осуществляет назначение жилищной субсидии на следующий период для домохозяйств, которые получали жилищную субсидию в предыдущем периоде.

Однако есть домохозяйства, которым необходимо дополнительно обратиться с заявлением для определения права на назначение жилищной субсидии на период до 30 апреля 2027 года. В частности, дополнительно обратиться должны домохозяйства:

  • если заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое оплачивает жилищно-коммунальные услуги;
  • в составе которых количество фактически проживающих зарегистрированных лиц меньше, чем количество зарегистрированных лиц;
  • в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (в случае изменения места проживания);
  • которые претендуют на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Если после проведения автоматического назначения жилищной субсидии на неотапливаемый период размер субсидии составляет «ноль», что это означает для домохозяйства?

«Нулевая субсидия» — это не отказ в назначении жилищной субсидии на неотапливаемый период. Это означает, что домохозяйство, согласно расчету, может самостоятельно оплачивать средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги с учетом дохода домохозяйства, поскольку в неотапливаемый период расходы значительно меньше (нет отопления). И с началом отопительного сезона ее могут пересчитать автоматически.

Типичные причины отказа в назначении жилищной субсидии:

  • наличие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, сумма которой превышает 40 необлагаемых минимумов доходов;
  • в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, и в этом периоде: у них отсутствуют доходы, учитываемые при назначении жилищной субсидии; либо начисленный среднемесячный совокупный доход меньше размера минимальной заработной платы; и/или ими либо за них не уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального; либо такие лица находились за границей совокупно более 60 дней;
  • гражданин не вернул излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения по требованию уполномоченного органа либо не выплачивает суммы к возврату, определенные уполномоченным органом.

В случае необходимости, в какие сроки желательно обратиться за назначением жилищной субсидии на неотапливаемый период?

Если заявление на назначение жилищной субсидии и декларация поданы в течение мая–июня, субсидия назначается с начала неотапливаемого периода.

Куда обратиться за назначением жилищной субсидии на неотапливаемый период?

лично — в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины; ЦНАП, через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;

дистанционно — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение «Пенсионный фонд», портал Дія;

по почте направить заявление на назначение жилищной субсидии и декларацию по адресу Главного управления Пенсионного фонда Украины в области.

На что стоит обратить внимание?

Даже если субсидия переназначена автоматически, проверить актуальность ваших данных и начисление субсидии на неотапливаемый период можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд субсидия

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Кто претендует на должности судей КСУ: результаты оценивания Консультативной группы экспертов

Консультативная группа экспертов завершила оценивание кандидатов на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Верховной Рады.

В Украине планируют выдавать водительские права с 15 лет: что готовит новая реформа правительства

Реформа не только внедряет европейские категории транспортных средств, но и меняет взаимодействие водителя с сервисными центрами МВД.

Верховный Суд подтвердил право Центральной МСЭК отменять инвалидность заочно

Суд разъяснил, что МСЭК может пересматривать решения об инвалидности без очного осмотра, если медицинских данных достаточно.

Психолог оценил моральный вред от агрессии РФ в 140 млн грн: ВС подчеркнул, что размер определяет суд

ВС подтвердил, что компенсация морального вреда от РФ должна соответствовать принципам разумности, справедливости и соразмерности.

Расстройство адаптации и ПТСР стали основанием для отмены приговора по делу об избиении матери — ВС

ВС отменил приговор по делу об избиении матери, поскольку суды не проверили психическое состояние осуждённого и не назначили психиатрическую экспертизу.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]