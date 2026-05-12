Почему в мае был уменьшен размер субсидии: ответ ПФ

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области объяснило, почему в мае был изменен размер субсидии.

В ведомстве напомнили, что жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается до даты окончания отопительного сезона и отдельно рассчитывается на неотопительный сезон и отопительный сезон.

Вместе с тем жилищная субсидия на отопительный сезон рассчитывается с учетом его продолжительности с 16 октября по 15 апреля включительно.

В ПФ подчеркнули, что именно поэтому размер жилищной субсидии за апрель, выплаченной в мае, изменился по сравнению с размером, выплаченным в апреле (за март), поскольку жилищная субсидия на оплату централизованного, автономного индивидуального отопления (поставки тепловой энергии, поставки и распределения природного газа / электрической энергии для отопления) за апрель рассчитана с применением социальных нормативов за 15 дней отопительного сезона (с 1 по 15 апреля включительно) (пункт 70 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива»).

По установленным правилам выплата жилищной субсидии осуществляется в текущем месяце за предыдущий.

