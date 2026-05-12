  1. Суспільство

Чому у травні було зменшено розмір субсидії: відповідь ПФ

20:58, 12 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Разом з тим житлова субсидія на опалювальний сезон розраховується з урахуванням його тривалості з 16 жовтня по 15 квітня включно.
Чому у травні було зменшено розмір субсидії: відповідь ПФ
Фото: УНІАН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області пояснило, чому у травні було змінено розмір субсидії.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У відомстві нагадали, що житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається до дати закінчення опалювального сезону і окремо розраховується на неопалювальний сезон та опалювальний сезон.

Разом з тим житлова субсидія на опалювальний сезон розраховується з урахуванням його тривалості з 16 жовтня по 15 квітня включно.

У ПФ підкреслили, що саме тому розмір житлової субсидії за квітень, який виплачено у травні, змінився в порівнянні з розміром, виплаченим у квітні (за березень), оскільки житлову субсидію на оплату централізованого, автономного індивідуального опалення (постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу / електричної енергії для опалення) за квітень розраховано із застосуванням соціальних нормативів за 15 днів опалювального сезону (з 1 по 15 квітня включно) (пункт 70 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”).

За встановленими правилами виплата житлової субсидії здійснюється в поточному місяці за попередній.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд субсидія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Чи можна звільнити держслужбовця за іноземний паспорт: аналіз судової практики та ризики оскарження

Де проходить межа між державним інтересом та порушенням прав людини при звільненні держслужбовця за іноземне громадянство.

Новий Цивільний кодекс може ввести аудит поведінки у шлюбі, а аліменти дозволить стягувати через нотаріуса

У проєкті нового ЦК з’явилася окрема глава про аліменти — із новими правилами стягнення, індексацією та підставами для втрати права на утримання.

Відсутність офіційної зарплати може стати підставою для відмови у вихованні власної дитини після розлучення

Матеріальний бар’єр та передання дитини родичам: нові виклики Книги шостої ЦК.

Безподаткова ліквідація іноземних компаній: Верховний Суд став на бік платника у справі про нарахування 31,6 мільйонів гривень

Верховний Суд пояснив, як підтверджуються інвестиційні витрати при безподатковій ліквідації.

Мін’юст у Реєстрі засуджених фіксуватиме ДНК-профіль та вводить автоматизовані довідки

Мін’юст оновив порядок ведення реєстру засуджених, розширивши електронний обмін даними та фіксацію окремих процедур.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]