Чому у травні було зменшено розмір субсидії: відповідь ПФ

Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області пояснило, чому у травні було змінено розмір субсидії.

У відомстві нагадали, що житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається до дати закінчення опалювального сезону і окремо розраховується на неопалювальний сезон та опалювальний сезон.

Разом з тим житлова субсидія на опалювальний сезон розраховується з урахуванням його тривалості з 16 жовтня по 15 квітня включно.

У ПФ підкреслили, що саме тому розмір житлової субсидії за квітень, який виплачено у травні, змінився в порівнянні з розміром, виплаченим у квітні (за березень), оскільки житлову субсидію на оплату централізованого, автономного індивідуального опалення (постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу / електричної енергії для опалення) за квітень розраховано із застосуванням соціальних нормативів за 15 днів опалювального сезону (з 1 по 15 квітня включно) (пункт 70 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”).

За встановленими правилами виплата житлової субсидії здійснюється в поточному місяці за попередній.

