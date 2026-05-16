Как улучшить память: медики назвали проверенные способы и практические советы

Часто люди забывают дни рождения родных, друзей, номера телефонов, другую информацию, которая очень важна. В такую ситуацию могут попасть люди разного возраста. Ухудшение памяти создает различные неудобства во время работы, в быту.

Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней назвал проверенные способы и практические советы о том, как улучшить память.

Что такое память?

Память — когнитивная функция мозга, она отвечает за хранение и произвольное восстановление данных. Благодаря памяти человек может вспоминать мысли, ощущения, воспроизводить события прошлого. В значительной степени за память отвечает гиппокамп, но часто задействованы и другие отделы головного мозга.

Признаки проблем с памятью

О проблемах с памятью могут свидетельствовать трудности с запоминанием событий, произошедших недавно (проблемы с кратковременной памятью), давних воспоминаний (проблемы с долговременной памятью).

Специалисты называют такие тревожные сигналы, на которые точно стоит обратить внимание:

Человеку трудно воспроизвести не только мелкие, повседневные события, но и значительные.

Человеку сложно сконцентрироваться, во время разговора он теряется, переспрашивает, может задавать одни и те же вопросы;

Навыки устной и письменной речи ухудшаются, человеку трудно выразить мысль, он делает паузы, долго вспоминает нужное слово;

Путаница в хронологии событий;

Плохая ориентация во времени и пространстве, человеку трудно вспомнить даже знакомую улицу;

Ухудшение памяти может происходить внезапно, в определенный момент, или постепенно.

Есть много случаев, когда проблемы с памятью появляются периодически. Часто они проявляются на фоне переутомления или во время серьезного неврологического заболевания.

В конце концов, случайные провалы в памяти не являются проблемой, ведь забывчивость — одна из функций головного мозга. Но когда ситуация часто повторяется, стоит задуматься, в чем дело.

Классификация видов памяти

На основе вида запоминания выделяют два вида памяти:

произвольная, когда человек прилагает определенные усилия, чтобы запомнить ту или иную информацию;

непроизвольная — запоминание происходит самостоятельно.

По виду психической активности существуют такие виды памяти: образная, моторная, эмоциональная, двигательная или словесно-логическая.

В зависимости от продолжительности хранения определенной информации выделяют:

Сенсорная. Особенность этого вида — информация хранится очень короткий промежуток времени, иногда только до половины секунды. Она необходима для ориентирования в пространстве.

Оперативная — предусматривает запоминание информации о определенном количестве объектов во время выполнения определенного задания. Процесс происходит без участия человека.

Кратковременная память. Она задействуется для выполнения определенного задания. Например, во время разговора нужно запомнить номер телефона и записать его.

Долговременная память. Этот вид памяти формируется в несколько этапов, на основе частого повторения. Она обеспечивает хранение определенных умений, навыков и знаний, необходимых во всех сферах жизни.

Причины и факторы риска снижения памяти

Распространено мнение, что хорошая или плохая память — от рождения, а развивать ее можно только в дошкольном или раннем школьном возрасте. Но на самом деле это не так. Согласно последним исследованиям, даже в зрелом возрасте можно улучшить память и внимание. А причинами ухудшения памяти могут быть такие факторы:

Состояние организма, в частности различные черепно-мозговые травмы, опухоли и воспалительные процессы в головном мозге, плохое кровоснабжение, вызванное сосудистыми заболеваниями, неврологические расстройства.

Вредные привычки. Злоупотребление алкоголем, курение, употребление наркотических веществ часто приводят к разрушению нервных клеток.

Особенности образа жизни. Отсутствие сбалансированного и полноценного питания, дефицит витаминов, частые стрессы, нервное перенапряжение, депрессивные состояния, регулярное недосыпание.

Отсутствие нагрузки на головной мозг. Часто активное использование гаджетов или привычка долго смотреть телепередачи могут ухудшить память.

Недостаток общения, среда, которая не побуждает к развитию.

Возрастные изменения. В пожилом возрасте все-таки отмирает больше нейронов, чем образуется.

В любом случае не стоит мириться с ситуацией. Опыт показывает, что улучшить память взрослому человеку вполне реально.

Продукты для улучшения памяти

Для нормальной мозговой деятельности очень важно нормальное полноценное питание. Кроме того, в рацион стоит включить продукты, которые помогут улучшить память в домашних условиях:

Грецкие орехи содержат магний, мелатонин, Омега-3 жирные кислоты.

Мед. Аминокислоты, белки, железо, витамины-антиоксиданты положительно влияют на работу мозга.

Рыба, особенно жирные сорта, содержит полезные жиры, белки, которые могут укрепить память и работу мозга.

Темный шоколад содержит флавоноиды, антиоксиданты, которые улучшают кровообращение и поддерживают функции мозга.

Фрукты и овощи содержат клетчатку, которая способствует обновлению клеток мозга, улучшает память и внимание.

Яйца содержат холин, который является важным элементом для функций мозга, таких как формирование клеточных мембран.

Зеленый чай улучшает концентрацию внимания, работоспособность, память.

Морские водоросли — источник витаминов группы B, полиненасыщенных жирных кислот, селена и цинка. Эти вещества поддерживают функции головного мозга и помогают избежать нарушений мозгового кровообращения.

Рыба — для улучшения работы мозга предпочтение следует отдавать жирным сортам (скумбрия, лосось, сардина, треска), богатым Омега-3 и белками, которые составляют основную пищу для мозга.

Коррекция рациона — проверенный способ, как улучшить кратковременную память. Поэтому питанию стоит уделить особое внимание.

