Оставил авто прямо на остановке: в Киеве наказали «героя парковки», фото

Транспортное средство нарушителя забрал эвакуатор.

Фото: facebook.com/dtk.kievcity

В Киеве был замечен очередной «герой парковки», который оставил свое транспортное средство прямо на остановке общественного транспорта.

Департамент территориального контроля города Киева обнародовал фото автомобиля нарушителя и то, что случившееся с ним дальше – транспортное средство забрал эвакуатор.

В ведомстве отметили, что водитель нарушил п.15.9 Е Правил дорожного движения и подверг опасности пассажиров общественного транспорта.

«За совершение данного нарушения предусмотрено временное задержание транспортного средства согласно ст.265-4 КУоАП», - говорится в сообщении.

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