В Одессе военный в отпуске устроил стрельбу и взорвал гранату, фото
В Киевском районе Одессы полиция задержала 22-летнего военнослужащего, который во время отпуска произвел выстрелы в воздух и взорвал пыл гранаты возле арендованного жилья. Об этом сообщили в полиции.
Никто не пострадал. Правонарушитель задержан, у него изъят стартовый пистолет с патронами и корпус гранаты, направленных на экспертизу.
На месте работали спецназовцы батальона полиции особого назначения, подразделение КОРД, патрульные, взрывотехники и следственно-оперативная группа.
По факту открыто производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
