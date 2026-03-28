В Одессе военный в отпуске устроил стрельбу и взорвал гранату, фото

18:06, 28 марта 2026
22-летний военнослужащий во время отпуска в Одессе открыл огонь и взорвал гранату у арендованного жилья.
В Киевском районе Одессы полиция задержала 22-летнего военнослужащего, который во время отпуска произвел выстрелы в воздух и взорвал пыл гранаты возле арендованного жилья. Об этом сообщили в полиции.

Никто не пострадал. Правонарушитель задержан, у него изъят стартовый пистолет с патронами и корпус гранаты, направленных на экспертизу.

На месте работали спецназовцы батальона полиции особого назначения, подразделение КОРД, патрульные, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

По факту открыто производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

