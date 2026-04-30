В Белой Церкви прогремел взрыв возле здания ТЦК, фото

20:50, 30 апреля 2026
Нападавшего уже задержали правоохранители.
В четверг, 30 апреля, в городе Белая Церковь Киевской области прогремел взрыв возле здания ТЦК. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Отмечается, что местный житель бросил гранату. Его уже задержали. На месте работают полицейские и СБУ.

В результате инцидента никто не пострадал.

В ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области добавили, что около 18:00 на территорию Белоцерковского РТЦК и СП 68-летний местный житель — работник детско-юношеской спортивной школы, перебросил гранату РГД-5, которая разорвалась.

«В результате взрыва пострадавшие и разрушения отсутствуют. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника, при себе у него обнаружен пакет с еще двумя гранатами Ф-1», — заявили в ведомстве.

По данному факту следователи СБУ начали расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 114 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ добавили, что в настоящее время проводятся комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента и мотивов совершения преступления. В частности, следствием рассматривается версия совершения подрыва по заказу спецслужб страны-агрессора.

 

