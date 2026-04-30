У Білій Церкві пролунав вибух біля будівлі ТЦК, фото

Нападника вже затримали правоохоронці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 30 квітня, у місті Біла Церква Київської області пролунав вибух біля будівлі ТЦК. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Київській області.

Зазначається, що місцевий мешканець кинув гранату. Його вже затримали. На місці працюють поліцейські та СБУ.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

В ГУ СБ України у м. Києві та Київській області додали, що близько 18:00 на територію Білоцерківського РТЦК та СП 68-річний місцевий мешканець – працівник Дитячої юнацької спортивної школи, перекинув гранату РГД 5, яка розірвалася.

«У результаті вибуху постраждалі та руйнування відсутні. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника, при собі у нього виявлено пакет з ще двома гранатами Ф-1», - заявили у відомстві.

За даним фактом слідчі СБУ розпочали розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст.114 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України.

В СБУ додали, що наразі проводяться комплексні заходи для встановлення всіх обставин інциденту та мотивів скоєння злочину. Зокрема, слідством розглядається версія вчинення підриву на замовлення спецслужб країни-агресора.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.