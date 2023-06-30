Кабмин назначил Елену Думу главой АРМА – Нацагентства по вопросам управления активами, полученными от коррупционных преступлений

Правительство назначило Елену Думу на должность главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

30 июня Кабинет Министров Украины назначил на должность председателя Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Елену Думу.

Напомним, 28 июня Конкурсная комиссия объявила результаты конкурса на должность председателя Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Победительницей конкурса стала Елена Дума.

«За» это решение проголосовали 6 членов комиссии из 8, а именно:

ЛИЩИНА Иван Юрьевич - советник Министра юстиции (ранее – заместитель министра юстиции).

ОСТАПЕНКО Дмитрий Николаевич – адвокат, член Общественного совета добродетели (в 2018-2020 гг.).

ЯРА Елена Сергеевна – декан юридического факультета Национального университета биоресурсов и природопользования

Вернидубов Сергей Иванович – адвокат

ИВАНЕНКО Михаил Анатольевич – адвокат

КИСКИН Юрий Владимирович – адвокат, советник генерального директора Государственного концерна «Укроборонпром».

Следует заметить, что сначала Дмитрий Остапенко отмечал, что «Елена Дума во время интервью представила настолько развернутую программу видения будущей работы органа, что в ее бюрократической опытности у меня отпали сомнения. Я насчитал более 15 узких направлений, по которым она продемонстрировала не только знание проблематики работы, но и предложила вполне реальные пути решения этих проблем».

Однако затем, после критики его решения активистами, отозвал свой голос. «Всю свою жизнь я считал и продолжаю считать себя представителем гражданского общества. Мнение этого общества для меня решающее», - заявил Остапенко.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Елена Дума работала на различных руководящих должностях в органах государственной власти начиная с 2006 года (Кабинет Министров Украины, Минэкологии, Минагрополитики, Минюст, Фонд социального страхования и заместитель ОГА).

Также возглавляла профсоюзные организации разного уровня.

Против тарифного геноцида и поднятия тарифов против вырубки и контрабанды леса против скрытой приватизации имущества с требованиями устранения «смотрящих» в Гоструде, в Госземагентстве и Минсоцполитики.

Провела немало митингов, по результатам которых были уволены коррумпированные чиновники и возбуждены уголовные дела.

Детальнее о планах дальнейшей работы АРМА можно прочитать в блоге Елены Думы для «Судебно-юридической газеты».

Автор: Наталья Мамченко

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