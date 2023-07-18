ВАКС отказался отстранять подозреваемого в получении взятки главу Тернопольского облсовета Михаила Головко

Высший антикоррупционный суд не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении от должности главы Тернопольского облсовета Михаила Головко.

Высший антикоррупционный суд отказался отстранять от должности подозреваемого в получении взятки главу Тернопольского облсовета Михаила Головко. Об этом сообщил его защитник Александр Танакин.

«Высший антикоррупционный суд отказал НАБУ и САП в удовлетворении ходатайства об отстранении главы Тернопольского областного совета Михаила Головко с занимаемой должности», - отметил защитник.

Мотивацию решения следственного судьи ВАКС и других подробностей адвокат не привел.

26 июня сообщено о подозрении председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которые разоблачены на получении неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера.

Высший антикоррупционный суд избрал Головко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 805,2 тысяч гривен. Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение суда первой инстанции.

Автор Ярослав Конощук

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