Суд наказал военных должностных лиц, которые противоправно выплачивали премии нарушителям дисциплины

В течение полугода чиновники противоправно оформляли доплаты по 30 тыс. грн подчиненным, которые не имели на это права по закону.

Суд признал виновными двух заместителей командира роты по морально-психологическому обеспечению одной из воинских частей Ровенщины. Должностные лица незаконно назначали «боевые» доплаты злостным нарушителям дисциплины. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Установлено, что в течение полугода чиновники противоправно оформляли доплаты по 30 тыс. грн подчиненным, не имевшим на это права по закону. В частности, задокументированы выплаты 29 лицам, нарушавшим военную дисциплину.

«Заместители командира роты не инициировали перед руководством исключение их из списков на премии, хотя имели полную информацию об имеющихся правонарушениях. Таким образом, государство потеряло 1 млн. 200 тыс. грн. За время расследования фигуранты возместили сумму в полном объеме.

Учитывая это, Дубенский горрайонный суд Ровенской области признал мужчин виновными в небрежном отношении к службе, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины) и присудил обвиняемым по 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год», - сказано в сообщении.

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