Суд покарав військових посадовців, які протиправно виплачували премії порушникам дисципліни

Протягом пів року чиновники протиправно оформлювали доплати по 30 тис. грн підлеглим, які не мали на це права згідно із законом.

Суд визнав винними двох заступників командира роти з морально-психологічного забезпечення однієї з військових частин Рівненщини. Посадовці незаконно призначали «бойові» доплати злісним порушникам дисципліни. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Встановлено, що протягом пів року чиновники протиправно оформлювали доплати по 30 тис. грн підлеглим, які не мали на це права згідно із законом. Зокрема, задокументовано виплати 29 особам, які порушували військову дисципліну.

«Заступники командира роти не ініціювали перед керівництвом виключення їх із списків на премії, хоча мали повну інформацію про наявні правопорушення. Таким чином, держава втратила 1 млн 200 тис. грн. За час розслідування фігуранти відшкодували цю суму в повному обсязі.

Враховуючи це Дубенський міськрайонний суд Рівненської області визнав чоловіків винними у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України) та присудив обвинуваченим по 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік», - сказано у повідомленні.

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