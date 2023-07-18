У столиці викрито масштабну схему незаконної легалізації грошей.

Служба безпеки України спільно з БЕБ викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як зазначає спецслужба, за рік після початку повномасштабного вторгнення рф зловмисники «відмили» майже 5 млрд грн.

За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.

«Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.

На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.

При цьому, у «призначенні» платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

З кожної транзакції організатори оборудки мали свій «відсоток», який обготівковували через афілійовані комерційні структури», - сказано у повідомленні.

На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);

- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

У СБУ нагадали, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.

СБУ не називає назву банку, але, за даними ЗМІ, йдеться про IBOX Bank.

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