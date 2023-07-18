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  1. В Украине

В Киеве владельцы банка помогли подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн

10:26, 18 июля 2023
В столице разоблачили масштабную схему незаконной легализации денег.
В Киеве владельцы банка помогли подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн
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Служба безопасности Украины совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как отмечает спецслужба, за год после начала полномасштабного вторжения россии злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд грн.

По материалам следствия, к организации сделки причастны собственники и топменеджмент одного из коммерческих банков Киева.

«Для реализации преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.

На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов.

При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг.

С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент», который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры», - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств трем чиновникам банка, одна из которых его совладелица, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);

– ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В СБУ напомнили, что в марте 2023 года Национальный банк лишил лицензии подконтрольное фигурантам финучреждение.

СБУ не называет название банка, но, по данным СМИ, речь идет об IBOX Bank.

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