ВАКС відмовився відсторонювати підозрюваного в  отриманні хабара голову Тернопільської облради Михайла Головка

Вищий антикорупційний суд не задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення від посади голови Тернопільської облради Михайла Головка.

Вищий антикорупційний суд відмовився відсторонювати від посади підозрюваного в отриманні хабара голову Тернопільської облради Михайла Головка. Про це повідомив його захисник Олександр Танакін.

«Вищий антикорупційний суд відмовив НАБУ та САП у задоволенні клопотання про відсторонення голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка із займаної посади», - зазначив захисник.

Мотивацію рішення слідчого судді ВАКС та інших подробиць адвокат не навів.

26 червня повідомлено про підозру голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

Вищий антикорупційний суд обрав Головку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 805,2 тисяч гривень. Апеляційна палата ВАКС залишила у силі рішення суду першої інстанції.

Автор Ярослав Конощук

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