Верховная Рада криминализировала препятствование деятельности органа государственного финансового контроля

Препятствование деятельности органа государственного финансового контроля будет караться штрафом от 1700 до 17000 грн или арестом сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 3 лет.

11 августа вступит в силу закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины об устранении противоречий в наказуемости уголовных правонарушений №3233-IX, принятый парламентом 13 июля 2023 года (законопроект 8235).

В частности, изменениями в статью 351-1 УК криминализируется препятствование деятельности органа государственного финансового контроля (невыполнение должностным лицом законных требований органа государственного финансового контроля, создание искусственных препятствий в его работе, предоставление ему заведомо ложной информации), что будет караться штрафом от 1700 до 17000 грн или арестом сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 3 лет.

«Следует отметить, что на сегодняшний день частью первой статьи 164-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях установлена административная ответственность, в частности, за препятствование работникам органа государственного финансового контроля в проведении ревизий и проверок.

Такая законодательная неопределенность относительно степени общественной опасности (вредности) соответствующего деяния и вида ответственности за его совершение, а также отсутствие четких признаков разграничения состава уголовного правонарушения от административного могут привести к неоднозначному применению указанных норм на практике и злоупотреблениям со стороны правоприменительных органов, в частности, из-за наличия коррупций. риска», - отметило Главное юридическое управление ВР в своем заключении.

Также в статье 190 УК (мошенничество) предусмотрели квалифицирующий признак совершения преступления в условиях войны. Теперь мошенничество, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, причинившее значительный ущерб потерпевшему, наказывается штрафом от 4000 до 8000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Этим законом, среди прочего, внесены изменения в статью 407 УК, предусматривающую уголовную ответственность за самовольное покидание воинской части или места службы.

Автор: Наталья Мамченко

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