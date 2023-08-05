Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В Верховном Суде сообщили об очередных финансовых проблемах – что известно

Впрочем, премии на уровне 30% для работников аппарата Суда до конца года обеспечить удастся.

Законотворчество депутата от «Слуги народа» Марьяна Заблоцкого угрожает промышленному безвизу, - выводы Минэкономики

Депутат от «Слуги народа» Марьян Заблоцкий регистрирует одинаковые законопроекты под разными номерами, которые угрожают промышленному безвизу и приведут к росту цен на автомобили.

Давид Арахамия предлагает штрафовать водителей за громкие звуки на 17 тысяч грн

В случае повторного нарушения водителям будет грозить штраф в 34 тысячи гривен.

Вступили в силу изменения в бронировании залов судебных заседаний других судов в подсистеме видеоконференцсвязи

Приказом ГСА Инструкция дополнена новым разделом о бронировании залов судебных заседаний других судов для проведения видеоконференций.

Верховный Суд сделал вывод о временных рамках подачи заявления о взыскании расходов на правовую помощь

У суда не возникнет оснований для распределения расходов на правовую помощь путем принятия дополнительного судебного решения в соответствии со статьей 252 КАСУ, когда заявление о распределении этих расходов, как и доказательства, подтверждающие эти расходы, будут поданы суду уже после того, как этот суд рассмотрит дело и примет соответствующее решение, - позиция Верховного Суда.

  1. Публикации
  2. / Законодательство

Верховная Рада криминализировала препятствование деятельности органа государственного финансового контроля

09:59, 5 августа 2023
Препятствование деятельности органа государственного финансового контроля будет караться штрафом от 1700 до 17000 грн или арестом сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 3 лет.
Верховная Рада криминализировала препятствование деятельности органа государственного финансового контроля
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

11 августа вступит в силу закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины об устранении противоречий в наказуемости уголовных правонарушений №3233-IX, принятый парламентом 13 июля 2023 года (законопроект 8235).

В частности, изменениями в статью 351-1 УК криминализируется препятствование деятельности органа государственного финансового контроля (невыполнение должностным лицом законных требований органа государственного финансового контроля, создание искусственных препятствий в его работе, предоставление ему заведомо ложной информации), что будет караться штрафом от 1700 до 17000 грн или арестом сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 3 лет.

«Следует отметить, что на сегодняшний день частью первой статьи 164-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях установлена административная ответственность, в частности, за препятствование работникам органа государственного финансового контроля в проведении ревизий и проверок.

Такая законодательная неопределенность относительно степени общественной опасности (вредности) соответствующего деяния и вида ответственности за его совершение, а также отсутствие четких признаков разграничения состава уголовного правонарушения от административного могут привести к неоднозначному применению указанных норм на практике и злоупотреблениям со стороны правоприменительных органов, в частности, из-за наличия коррупций. риска», - отметило Главное юридическое управление ВР в своем заключении.

Также в статье 190 УК (мошенничество) предусмотрели квалифицирующий признак совершения преступления в условиях войны. Теперь мошенничество, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, причинившее значительный ущерб потерпевшему, наказывается штрафом от 4000 до 8000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Этим законом, среди прочего, внесены изменения в статью 407 УК, предусматривающую уголовную ответственность за самовольное покидание воинской части или места службы.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Сас
    Сергій Сас
    суддя Конституційного Суду України
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді