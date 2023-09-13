В Госпогранслужбе пока не знают, что делать с женщинами, которые будут выезжать за границу после 1 октября

Решением СНБО Кабмину поручили в течение двух недель проработать изменения в правила пересечения границы непригодными и ограниченно подходящими мужчинами – поэтому, заодно Правительство может решить и вопрос пересечения границы военнообязанными женщинами.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский (представитель Президента в парламенте) и Роман Костенко (секретарь Комитета) озвучили разные позиции относительно права женщин, которые станут на военный учет с 1 октября, на пересечение границы. Напомним, пока обязанность встать на учет касается только женщин-медиков.

Так, Федор Вениславский отметил, что ограничения на выезд за границу будут касаться только тех мобилизованных женщин, а не всех, кто будет стоять на военном учете. В то же время, Роман Костенко подчеркнул, что если человек стоит на учете, он военнообязан, и не имеет права выезжать во время военного положения. Соответствующим образом его цитировал телеканал «Рада».

«Судебно-юридическая газета» обратилась с запросом в Администрацию Государственной пограничной службы. В ответ на запрос в Госпогранслужбе отметили следующее.

«Запрашиваемая информация о проверке с 01.10.2023 военно-учетных документов у женщин, состоящих на военном учете во время пересечения государственной границы Украины в Администрации Госпогранслужбы отсутствует.

Администрация Госпогранслужба не формирует государственную политику по данному вопросу, проектов актов о внесении изменений в законодательство не поступало.

В случае поступления на проработку проекта нормативно-правового акта, направленного на решение поднятых в Вашем запросе вопроса, Администрация Госпогранслужбы по компетенции ведомства готова принять участие в его проработке в соответствии с регламентными требованиями».

Итак, пока неизвестно, по каким правилам будут пересекать границу женщины с 1 октября и изменится ли для них что угодно.

Возможно, правительство наработает для этого отдельное решение. Тем более что Кабмину все равно придется менять Правила пересечения границы в ближайшие недели.

Ведь согласно Указу Президента Зеленского от 12 сентября о введении в действие решения СНБО Кабмину поручили в двухнедельный срок проработать вопрос об особенностях пересечения государственной границы гражданами Украины, признанными непригодными (ограниченно пригодными) к военной службе.

Автор: Наталя Мамченко

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