В Госпогранслужбе пока не знают, что делать с женщинами, которые будут выезжать за границу после 1 октября

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский (представитель Президента в парламенте) и Роман Костенко (секретарь Комитета) озвучили разные позиции относительно права женщин, которые станут на военный учет с 1 октября, на пересечение границы. Напомним, пока обязанность встать на учет касается только женщин-медиков.
Так, Федор Вениславский отметил, что ограничения на выезд за границу будут касаться только тех мобилизованных женщин, а не всех, кто будет стоять на военном учете. В то же время, Роман Костенко подчеркнул, что если человек стоит на учете, он военнообязан, и не имеет права выезжать во время военного положения. Соответствующим образом его цитировал телеканал «Рада».
«Судебно-юридическая газета» обратилась с запросом в Администрацию Государственной пограничной службы. В ответ на запрос в Госпогранслужбе отметили следующее.
«Запрашиваемая информация о проверке с 01.10.2023 военно-учетных документов у женщин, состоящих на военном учете во время пересечения государственной границы Украины в Администрации Госпогранслужбы отсутствует.
Администрация Госпогранслужба не формирует государственную политику по данному вопросу, проектов актов о внесении изменений в законодательство не поступало.
В случае поступления на проработку проекта нормативно-правового акта, направленного на решение поднятых в Вашем запросе вопроса, Администрация Госпогранслужбы по компетенции ведомства готова принять участие в его проработке в соответствии с регламентными требованиями».
Итак, пока неизвестно, по каким правилам будут пересекать границу женщины с 1 октября и изменится ли для них что угодно.
Возможно, правительство наработает для этого отдельное решение. Тем более что Кабмину все равно придется менять Правила пересечения границы в ближайшие недели.
Ведь согласно Указу Президента Зеленского от 12 сентября о введении в действие решения СНБО Кабмину поручили в двухнедельный срок проработать вопрос об особенностях пересечения государственной границы гражданами Украины, признанными непригодными (ограниченно пригодными) к военной службе.
Автор: Наталя Мамченко
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