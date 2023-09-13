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У Держприкордонслужбі поки не знають, що робити з жінками, які будуть виїжджати за кордон після 1 жовтня

Рішенням РНБО Кабміну доручили протягом двох тижнів опрацювати зміни до правил перетину кордону непридатними та обмежено придатними чоловіками – тож, заразом Уряд може вирішити й питання перетину кордону військовозобов’язаними жінками.

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У Держприкордонслужбі поки не знають, що робити з жінками, які будуть виїжджати за кордон після 1 жовтня

14:35, 13 вересня 2023
Рішенням РНБО Кабміну доручили протягом двох тижнів опрацювати зміни до правил перетину кордону непридатними та обмежено придатними чоловіками – тож, заразом Уряд може вирішити й питання перетину кордону військовозобов’язаними жінками.
У Держприкордонслужбі поки не знають, що робити з жінками, які будуть виїжджати за кордон після 1 жовтня
Джерело фото: dpsu.gov.ua
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський (який є представником Президента в парламенті) та Роман Костенко (секретар Комітету) озвучили різні позиції стосовно права жінок, які стануть на військовий облік з 1 жовтня, на перетин кордону. Нагадаємо, поки обов’язок стати на облік стосується лише жінок-медиків.

Так, Федір Веніславський зазначив, що обмеження на виїзд за кордон стосуватимуться лише тих жінок, які будуть мобілізовані, а не всіх, хто стоятиме на військовому обліку. В той же час, Роман Костенко підкреслив, що якщо людина стоїть на обліку, вона є військовозобовʼязаною, й не має права виїжджати під час воєнного стану. Відповідним чином його цитував телеканал «Рада».

«Судово-юридична газета» звернулася із запитом до Адміністрації Державної прикордонної служби. У відповідь на запит у Держприкордонслужбі зазначили наступне.

«Запитувана інформація щодо перевірки з 01.10.2023 військово-облікових документів у жінок, які перебувають на військовому обліку під час перетинання державного кордону України в Адміністрації Держприкордонслужби відсутня.

Адміністрація Держприкордонслужба не формує державну політику з даного питання, проєктів актів про внесення змін до законодавства не надходило.

У разі надходження на опрацювання проєкту нормативно-правового акту, спрямованого на вирішення порушених у Вашому запиті питання, Адміністрація Держприкордонслужби за компетенцією відомства готова взяти участь в його опрацюванні відповідно до регламентних вимог».

Отже, поки невідомо, за якими правилами будуть перетинати кордон жінки з 1 жовтня і чи зміниться для них будь-що.

Можливо, Уряд напрацює для цього окреме рішення. Тим паче, що Кабміну все одно доведеться змінювати Правила перетинання кордону найближчими тижнями.

Адже відповідно до Указу Президента Зеленського від 12 вересня про введення в дію рішення РНБО Кабміну доручили у двотижневий строк опрацювати питання щодо особливостей перетинання державного кордону громадянами України, визнаними непридатними (обмежено придатними) до військової служби.

Автор: Наталя Мамченко

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