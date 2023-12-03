Метрополитен и радиостанции смогут наказать деньгами за размещение рекламы азартных игр, - Кабмин расширил полномочия КРАИЛ

Комиссии по регулированию азартных игр разрешат применять финансовые санкции к рекламодателям, производителям рекламы или распространителям рекламы, которые нарушают требования по рекламе азартных игр и знаков для товаров и услуг.

Источник фото: wikipedia.org / Адам Васильев

Как известно, в последнее время реклама онлайн-казино участилась – ее можно увидеть в частности на вагонах поездов киевского метрополитена, на экранах в «интерсити», услышать по радио днем, посмотреть на известных новостных порталах, а также «насладиться» в некоторых торговых центрах. Некоторые из таких рекламодателей используют в рекламе тему войны, многие – спорта.

При этом это прямо запрещено законом о рекламе – на радио и телевидении, в том числе посредством кабельного, спутникового, IP-телевидения, онлайн-телевидения, мобильного телевидения, цифрового эфирного телевидения и других средств передачи сигнала, запрещается реклама азартных игр в период с 6 до 23 часов. Также запрещается подобная реклама на наружных и внутренних поверхностях транспортных средств и метрополитена.

Впрочем, по подзаконному акту – Положению о КРАИЛ – у Комиссии не было полномочий наказывать за нарушение правил рекламы.

Только 24 ноября 2023 года Кабмин постановлением №1243 внес изменения в Положение о Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, дополнив его перечнем полномочий.

Так, КРАИЛ теперь осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства о рекламе в сфере организации и проведения азартных игр путем:

выявление нарушения требований законодательства о рекламе;

рассмотрения уведомления (обращения, жалобы, заявления и т.п.) третьих лиц о нарушении требований законодательства о рекламе;

рассмотрение дел о нарушении рекламодателями, производителями и распространителями рекламы требований законодательства о рекламе;

составление акта о нарушении требований законодательства о рекламе;

предоставление (отправка) рекламодателям, производителям и распространителям рекламы обязательных для выполнения предписаний об устранении нарушений;

принятие решения о признании рекламы недобросовестной, скрытой, о признании сравнения в рекламе неправомерным с одновременной остановкой ее распространения;

принятие решения о приостановлении распространения рекламы;

получение от рекламодателей, производителей и распространителей рекламы документов, устных и/или письменных пояснений, видео- и аудиозаписей, а также другой информации, касающейся выявленного нарушения или уведомления о нем и необходимой для осуществления полномочий по государственному контролю;

направить требования по прекращению действий, препятствующих осуществлению государственного контроля;

отправка требования рекламодателям, производителям и распространителям рекламы по устранению выявленных нарушений законодательства о рекламе;

применение финансовых санкций к рекламодателям, производителям рекламы или распространителям рекламы, нарушающим требования по запрету заказа, изготовлению, размещению или распространению рекламы азартных игр, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми ведется деятельность в сфере организации и проведение азартных игр с нарушением требований законодательства об азартных играх и законодательстве о рекламе.

Напомним, что статьей 59 Закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» установлено, что к рекламодателям, производителям рекламы или распространителям рекламы, нарушающим требования по запрету заказа, изготовлению, размещению или распространению рекламы азартных игр и/или организаторам азартных игр, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми ведется деятельность в сфере организации и проведения азартных игр с нарушением требований законодательства об азартных играх и законодательства о рекламе, применяется финансовая санкция в размере 300 минимальных заработных плат. То есть 2 млн грн или около 53 тысяч долларов.

Финансовые санкции, предусмотренные настоящей статьей, применяются по решению КРАИЛ.

При этом, в соответствии со статьей 22-1 Закона «О рекламе», реклама азартных игр, реклама знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми ведется деятельность по организации и проведению азартных игр, а также других обозначений, под которыми проводятся азартные игры, запрещается:

на радио и телевидении, в том числе с помощью кабельного, спутникового, IP-телевидения, онлайн-телевидения, мобильного телевидения, цифрового эфирного телевидения и других средств передачи сигнала в период с 6 до 23 часов;

в научных, научно-популярных, учебных, общественно-политических, справочных, литературно-художественных изданиях, изданиях для детей и юношества и других изданиях (кроме специализированных изданий, посвященных азартным играм);

во всех печатных средствах массовой информации (кроме специализированных изданий, посвященных азартным играм);

на наружных и внутренних поверхностях транспортных средств и метрополитена;

средствами наружной рекламы;

на товарах (в том числе одежде), предназначенных преимущественно для лиц до 21-летнего возраста;

в местах проведения р увлекательных, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий для лиц, не достигших 21-летнего возраста.

Реклама азартных игр не должна формировать мнение, что выиграть в азартную игру легко, а также что участие в азартных играх может быть источником доходов или альтернативой работе.

Реклама азартных игр, а также знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми ведется деятельность по организации и проведению азартных игр, других обозначений, под которыми проводятся азартные игры, должно сопровождаться текстами предупреждения следующего содержания: «Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры». Каждому предупреждению должно быть отведено не менее 15 процентов площади (объема) всей рекламы. Цвет текста предупреждения должен быть черным, а цвет фона предупреждения – белым.

Заказчиком изготовления, размещения, распространения рекламы азартных игр может быть исключительно предприятие, которое имеет лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Запрещается какая-либо деятельность по рекламированию азартных игр субъектов хозяйствования, организующих азартные игры, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр, без наличия у рекламодателя лицензии на производство соответствующего вида деятельности.

Автор: Наталя Мамченко

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