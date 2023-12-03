Метрополітен і радіостанції зможуть покарати грошима за розміщення реклами азартних ігор, - Кабмін розширив повноваження КРАІЛ

Комісії з регулювання азартних ігор дозволять застосовувати фінансові санкції до рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів реклами, які порушують вимоги щодо реклами азартних ігор та знаків для товарів і послуг.

Джерело фото: wikipedia.org / Адам Васильєв

Як відомо, останнім часом реклама онлайн-казино почастішала – її можна побачити зокрема на вагонах поїздів київського метрополітену, на екранах в «інтерсіті», почути по радіо вдень, подивитися на відомих порталах новин, а також «насолодитися» в деяких торгових центрах . Деякі з таких рекламодавців використовують у рекламі тему війни, багато – спорту.

При цьому це прямо заборонено законом про рекламу – на радіо та телебаченні, у тому числі за допомогою кабельного, супутникового, IP-телебачення, онлайн-телебачення, мобільного телебачення, цифрового ефірного телебачення та інших засобів передавання сигналу, забороняється реклама азартних ігор у період з 6 до 23 години. Також забороняється така реклама на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів та метрополітену.

Втім, за підзаконним актом – Положенням про КРАІЛ – у Комісії не було повноважень карати за порушення стосовно реклами.

Лише 24 листопада 2023 року Кабмін постановою №1243 вніс зміни до Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, доповнивши його переліком повноважень.

Так, КРАІЛ відтепер здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу у сфері організації та проведення азартних ігор шляхом:

виявлення порушення вимог законодавства про рекламу;

розгляду повідомлення (звернення, скарги, заяви тощо) третіх осіб про порушення вимог законодавства про рекламу;

розгляду справ про порушення рекламодавцями, виробниками та розповсюджувачами реклами вимог законодавства про рекламу;

складення акта про порушення вимог законодавства про рекламу;

надання (надсилання) рекламодавцям, виробникам та розповсюджувачам реклами обов’язкових для виконання приписів про усунення порушень;

прийняття рішення про визнання реклами недобросовісною, прихованою, про визнання порівняння в рекламі неправомірним з одночасним зупиненням її розповсюдження;

прийняття рішення про зупинення розповсюдження реклами;

отримання від рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами документів, усних та/або письмових пояснень, відео- та аудіозаписів, а також іншої інформації, що стосується виявленого порушення чи повідомлення про нього та необхідна для здійснення повноважень щодо державного контролю;

надсилання вимоги щодо припинення дій, що перешкоджають здійсненню державного контролю;

надсилання вимоги рекламодавцям, виробникам та розповсюджувачам реклами щодо усунення виявлених порушень законодавства про рекламу;

застосування фінансових санкцій до рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів реклами, які порушують вимоги щодо заборони замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор з порушенням вимог законодавства про азартні ігри та законодавства про рекламу.

Нагадаємо, що статтею 59 Закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» встановлено, що до рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів реклами, які порушують вимоги щодо заборони замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор з порушенням вимог законодавства про азартні ігри та законодавства про рекламу, застосовується фінансова санкція у розмірі 300 мінімальних заробітних плат. Тобто, 2 млн грн або близько 53 тисяч доларів.

Фінансові санкції, передбачені цією статтею, застосовуються за рішенням КРАІЛ.

При цьому, відповідно до статті 22-1 Закону «Про рекламу», реклама азартних ігор, реклама знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, забороняється:

на радіо та телебаченні, у тому числі за допомогою кабельного, супутникового, IP-телебачення, онлайн-телебачення, мобільного телебачення, цифрового ефірного телебачення та інших засобів передавання сигналу, у період з 6 до 23 години;

у наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва та інших виданнях (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);

в усіх друкованих засобах масової інформації (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);

на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів та метрополітену;

засобами зовнішньої реклами;

на товарах (у тому числі одязі), призначених переважно для осіб віком до 21-річного віку;

в місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних та інших заходів для осіб, які не досягли 21-річного віку.

Реклама азартних ігор не повинна формувати думку, що виграти в азартну гру легко, а також, що участь в азартних іграх може бути джерелом доходів чи альтернативою роботі.

Реклама азартних ігор, а також знаків для товарів та послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, повинна супроводжуватися текстами попередження такого змісту: «Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри». Кожному попередженню має бути відведено не менше 15 відсотків площі (обсягу) всієї реклами. Колір тексту попередження має бути чорним, а колір фону попередження - білим.

Замовником виготовлення, розміщення, розповсюдження реклами азартних ігор може бути виключно суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження відповідного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Забороняється будь-яка діяльність з рекламування азартних ігор суб’єктів господарювання, які організовують азартні ігри, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор, без наявності у рекламодавця ліцензії на провадження відповідного виду діяльності.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.