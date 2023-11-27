Влада Китаю назвала причини спалаху респіраторних захворювань в країні

Людям рекомендують носити маски.

Джерело фото: AP Photo/Andy Wong

Сплеск респіраторних захворювань у Китаї, який привернув увагу Всесвітньої організації охорони здоров’я, спричинений грипом та іншими відомими патогенами, а не новим вірусом. Як пише «Politico», про це заявило міністерство охорони здоров’я країни в неділю, 26 листопада.

Речник Національної комісії з охорони здоров'я заявив, що нещодавні кластери респіраторних інфекцій викликані збігом звичайних вірусів та бактерій.

У Міністерстві закликали місцеву владу відкрити більше клінік та сприяти вакцинації дітей і людей похилого віку, оскільки країна бореться з хвилею респіраторних захворювань. У Китаї скасували обмеження, пов’язані із COVID-19.

Раніше ВООЗ офіційно попросила Китай надати інформацію про потенційно тривожний сплеск респіраторних захворювань і кластерів пневмонії у дітей, про що йдеться в кількох повідомленнях ЗМІ та глобальній службі моніторингу інфекційних захворювань, пише «Politico».

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