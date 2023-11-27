Власти Китая назвали причины вспышки респираторных заболеваний в стране

Людям рекомендуют носить маски.

Источник фото: AP Photo/Andy Wong

Всплеск респираторных заболеваний в Китае, который привлек внимание Всемирной организации здравоохранения, вызванный гриппом и другими известными патогенами, а не новым вирусом. Как пишет «Politico», об этом заявило министерство здравоохранения страны в воскресенье, 26 ноября.

Представитель Национальной комиссии по здравоохранению заявил, что недавние кластеры респираторных инфекций вызваны совпадением обычных вирусов и бактерий.

В Министерстве призвали местные власти открыть больше клиник и содействовать вакцинации детей и пожилых людей, поскольку страна борется с волной респираторных заболеваний. В Китае отменили ограничения, связанные с COVID-19.

Ранее ВОЗ официально попросила Китай предоставить информацию о потенциально тревожном всплеске респираторных заболеваний и кластерах пневмонии у детей, о чем идет речь в нескольких сообщениях СМИ и глобальной службе мониторинга инфекционных заболеваний, пишет «Politico»

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