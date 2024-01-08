Период прохождения военной службы должностным лицам таможенных органов зачислят к сроку пребывания в специальном звании

Кабмин принял соответствующее постановление о зачислении прохождения военной службы к сроку пребывания в специальном звании.

Период прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период должностными лицами таможенных органов будет засчитываться в срок пребывания в специальном звании.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 27 декабря 2023 г. №1378.

Они внесены в пункт 3 Порядка присвоения специальных званий должностным лицам таможенных органов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июня 2020 г. № 501 «О специальных званиях должностных лиц таможенных органов»

Напомним, ранее мы писали, что главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады проанализировало внесенный 25 декабря законопроект об усилении мобилизации №10378.

Автор: Наталья Мамченко

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